Kenosha als nieuw brandpunt van antiracismeprotesten

Het was maandag opnieuw onrustig in de Amerikaanse stad Kenosha, Wisconsin, waar honderden mensen de straat op gingen om te protesteren tegen politiegeweld. Zondag werd de zwarte, 29-jarige Jacob Blake in zijn rug geschoten door agenten. Naast de vreedzame protesten werden ook auto’s in brand gestoken en winkels en andere panden beschadigd. De gouverneur van Wisconsin zette daarom de nationale garde in om de orde te handhaven.