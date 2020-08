Jack Ma mikt op recordbeursgang in coronatijd

De grootste beursgang in coronatijden lijkt eraan te komen. En misschien zelfs wel de grootste ooit. Ant Group, het betaalbedrijf van Alibaba-oprichter Jack Ma, heeft dinsdag een aanvraag ingediend voor een beursgang in Hongkong en Shanghai.

Het bedrijf zou volgens zakenkrant Financial Times mikken op een opbrengst van (omgerekend) zo’n 25 miljard euro, met 10 à 15 procent van de aandelen van het bedrijf. Daarmee zou Ant Group het recordbedrag voorbijstreven dat oliegigant Saudi Aramco in december vorig jaar ophaalde bij een beursgang.

Ant Group is vooral bekend van Alipay, het razend populaire online betaalsysteem dat Jack Ma in 2004 startte, een paar jaar na de oprichting van Alibaba, inmiddels de grootste retailer ter wereld. Ma heeft nog steeds een meerderheidsbelang in Ant.

De dinsdag ingediende documenten gaven een kijkje achter de schermen van Ant. Vorig jaar zag het snelgroeiende bedrijf de omzet met ruim 40 procent stijgen, naar bijna 15 miljard euro. En in de eerste helft van dit jaar werd met ruim 2,5 miljard euro al meer winst gemaakt dan in heel 2019 bij elkaar.

Niet naar de Amerikaanse beurs

Tekenend is dat Ant Group de beurs in New York links laat liggen. Ants keuze voor twee Chinese noteringen, moet „lokale investeerders aanspreken, voor wie Alipay een zeer bekende naam is”, schrijft The New York Times.

Maar feit is ook dat de diplomatieke verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China wankel zijn. De afgelopen maanden ontketende de Amerikaanse president Trump een nieuwe strijd door grote Chinese technologiebedrijven zoals WeChat en TikTok op de korrel te nemen. Zo dreigde hij begin augustus betalingen van Alipay-concurrent WeChat te blokkeren, al blijkt inmiddels dat die maatregel waarschijnlijk minder ingrijpend zal zijn dan verwacht.

Ant Group waarschuwt in het dinsdag uitgebrachte prospectus in ieder geval meerdere keren voor toenemende bemoeienis van overheden, ook in thuisland China. De financiële dienstverlening, aldus Ant, is „onderhevig aan veranderende en toenemende regelgeving”.

Alipay, ook bij De Bijenkorf

Alipay heeft wereldwijd zo’n 1,2 miljard gebruikers, het merendeel (900 miljoen) in China, waar relatief weinig mensen een creditcard hebben om online betalingen mee te doen. Ook buiten China is Alipay aan een opmars bezig, zowel bij gebruikers als retailers. Zo is het bij alle filialen van warenhuis De Bijenkorf mogelijk om met Alipay te betalen.

De opbrengst van de beursgang zegt Ant onder meer te willen investeren in de uitbreiding van zijn betalingsdiensten in het buitenland.