ILT strijdt met Defensie over afgemeerde marineschepen

Defensie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn het niet eens over de regels voor het afmeren van schepen in de marinehaven van Den Helder. Begin 2019 legde de ILT een dwangsom van 1 miljoen euro op omdat de marineschepen daar zonder omgevingsvergunning liggen. De voorzieningenrechter in Den Haag schortte die boete recentelijk op voor een jaar en wil dat de twee partijen samen tot een oplossing komen.

Defensie en de ILT, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zijn volgens de rechter „ten diepste verdeeld” over de kwestie, die al sinds 2018 speelt. De centrale vraag: horen de marineschepen van Defensie nu wel of niet bij de inrichting van de haven? Volgens de ILT moet voor de marineschepen een andere vergunning worden aangevraagd, omdat ze een permanente ligplaats hebben. Defensie vindt de huidige vergunning voldoende.

‘Goed overleg moet uitkomst bieden’

De rechter wenst een oplossing die het mogelijk maakt dat de schepen kunnen blijven liggen. „Het gaat om twee belangrijke instellingen van de centrale overheid die hun verschillen van inzicht toch primair door goed overleg zouden moeten kunnen oplossen”, aldus de rechter. Mogelijk kan een bodemprocedure later uitkomst bieden, staat in de uitspraak.

De Nederlands marine gebruikt de Nieuwe Haven in Den Helder sinds 1954. Sinds 2012 geldt een omgevingsvergunning. Na een controlebezoek van de ILT eind augustus 2018 werd besloten op de vergunning te gaan handhaven. Defensie stelt dat verplaatsing van de militaire schepen hun inzetbaarheid in gevaar brengt en dat bovendien geen andere plek beschikbaar is.