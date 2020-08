Hoyte van Hoytema over ‘Tenet’: ‘Kijker mag niet twijfelen of wat hij ziet wel kan’

Een van de meest indrukwekkende momenten in blockbuster Tenet is een Boeing 747 die tegen een luchthavengebouw crasht. Om de actiescène vast te leggen werd een echt vliegtuig opgeblazen. „Als je zo’n vliegtuigcrash opbouwt met computergegenereerde beelden, creëer je heel snel dingen die in de realiteit volstrekt onmogelijk zijn”, legt Hoyte van Hoytema (48) uit tijdens een kort telefoongesprek vanuit LA, waar hij tegenwoordig woont.

De Nederlands-Zweedse cinematograaf maakte in 2014 samen met regisseur Christopher Nolan ruimte-epos Interstellar (2014), sindsdien lijkt hij het stokje te hebben overgenomen van Wally Pfister als Nolans vaste cameraman. In 2017 maakten ze samen oorlogsdrama Dunkirk, waarvoor Hoytema met een IMAX-camera haarscherpe en claustrofobische beelden filmde binnenin jachtvliegtuigen en in het water. Hij kreeg er een Oscarnominatie voor. Hun derde samenwerking is een kruising tussen een hypergestileerde James Bondfilm en sciencefiction waarin het concept ‘inversie’ centraal staat.

In Tenet kunnen objecten of figuren uit de toekomst in het heden opduiken en terug in de tijd bewegen. Dat klinkt cryptisch en is het in de film ook, maar in de praktijk wil het zeggen dat kogels niet alleen uit de loop van een pistool vliegen, maar er ook in tegengestelde richting weer in verdwijnen. Of dat tijdens een achtervolging op een snelweg tegelijkertijd vooruit en achteruit wordt geracet.

Ondanks de spectaculaire actie en futuristische fenomenen werd de film met geringe CGI (computer generated images) opgenomen. Nolan – bekend om zijn voorliefde voor echte actie – liet weten dat zijn film minder visual effects bevat dan de gemiddelde romkom. „Als je een vliegtuig echt opblaast en filmt heb je wel allerlei beperkingen”, legt Hoytema uit. „De manieren waarop je het kunt draaien zijn gelimiteerd, maar je moet ook rekening houden met fysieke verschijnselen zoals inertie of zwaartekracht. Daardoor kom je dichter bij hoe iets er in het echt uitziet.”

Tijdens het maakproces hadden Nolan en hijzelf het constant over de geloofwaardigheid van wat werd getoond, vertelt de cameraman. „Het was voor ons belangrijk dat de kijker nergens twijfelt of wat hij op het scherm ziet ook in de realiteit zou kunnen gebeuren.” Volgens Hoytema weten kijkers intuïtief wanneer iets aannemelijk is en wanneer niet. „Je ziet tegenwoordig in superheldenfilms personages van gebouwen afspringen, maar dat voelt als een soort magische realiteit.”

Lees hier de recensie van ‘Tenet’

Tenet zorgde voor andere uitdagingen dan eerdere samenwerkingen met Nolan, legt Hoytema uit. „Dit voelde als een puzzel die uitgepakt moest worden.” In eerste instantie hield de cinematograaf zich vooral bezig met inzicht krijgen in de natuurkundige principes die ter sprake komen. „Als je die niet doorhebt, had praten over de kleur en sfeer van de film niet veel zin.”

Hij noemt zijn aanpak veel pragmatischer dan bij andere films. „Als je een op papier ‘simpele’ achtervolgingsscène wilde verfilmen was een van de meest belangrijke zaken: wie ziet wat? Als je het perspectief gebruikt van iemand die achteruit gaat in de tijd is dat heel anders dan dat van iemand die vooruit gaat. Al gauw bleek dat die natuurkundige principes heel bepalend waren voor waar je je camera kan en wilt zetten.”

Hoyte van Hoytema (met IMAX-camera op de schouder) op de set van ‘Tenet’. Foto Melinda Sue Gordon/Warner Bros.

De acteurs en crew hielden tijdens het maakproces het overzicht via plattegronden waarop ze personages konden volgen en de manier waarop ze invloed op elkaar hadden. Hoytema: „En voor de achtervolgingsscène hadden we animaties waarin we de auto’s als schaakstukken konden verplaatsen en de tijd vooruit en achteruit konden laten lopen.”

Een ander gegeven waar de cinematograaf actief mee aan de slag moest waren de locaties, er werd gefilmd van Estland tot India. „Chris wil dat je niet alleen geografisch ziet waar je bent, maar ook de omvang en sfeer van een plek voelt.” Die verschillende elementen, samen met de abstracte concepten die moeten worden uitgelegd „zonder dat het saai wordt”, waren volgens Hoytema de puzzelstukken waarmee hij en Nolan langzaam tot het uiteindelijke Tenet-universum kwamen.

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven