Het heftige zenuwgif dat Alexei Navalny trof

De Russische oppositieleider Alexei Navalny is waarschijnlijk vergiftigd met een „acetylcholesteraseremmer”, een zenuwgif. Dat is de conclusie van artsen in het Charité ziekenhuis in Berlijn waar Navalny nu behandeld wordt. Welke gifstof er precies in het spel is, is nog onbekend. Drie vragen over het gif.

1 Wat is een acetylcholesteraseremmer?

Acetylcholesteraseremmers zijn stoffen die de werking van het enzym acetylcholesterase hinderen of zelfs helemaal blokkeren. Dat is desastreus voor met name het zenuwstelsel. Het enzym breekt de neurotransmitter (boodschappersstof) acetylcholine af nadat die zijn werk heeft gedaan in de signaaloverdracht tussen twee zenuwcellen of tussen een zenuwcel en een spiercel. Verstoring van die afbraak leidt tot overactiviteit in onder meer het autonome zenuwstelsel, dat de ademhaling aanstuurt. Er zijn veel stoffen met deze werking, meestal behorend tot de groep van organofosfaten of carbamaten. Veel bestrijdingsmiddelen bevatten deze stoffen. Maar ook sommige chemische wapens zijn gebaseerd op dit zenuwgif, onder meer sarin en novitsjok. Deze stoffen binden heel sterk aan het enzym en schakelen het dus langdurig uit.

2 Hoe kun je achterhalen dat iemand vergiftigd is?

Er zijn kenmerkende vergiftigingsverschijnselen: kleine pupillen, hevig zweten en tranen, bewustzijnsverlies en ademhalingsproblemen. En in de eerste dagen kunnen afbraakproducten van de gifstof in de urine gedetecteerd worden. Waarschijnlijk was dat niet mogelijk bij Navalny omdat hij pas drie dagen na het incident in Duitsland arriveerde. Maar acetylcholinesterase zit ook in de celmembraan van rode bloedcellen. Een test met vers bloed kan aantonen of dat enzym nog normaal functioneert. In het bloedplasma zit bovendien het verwante enzym butyrylcholinesterase. Ook daarvan kan de activiteit simpel gemeten worden.

Veel lastiger is het om te achterhalen wélke gifstof precies verantwoordelijk is. Dat kan met zeer gevoelige moleculaire meetapparatuur, zoals massaspectrometers en gaschromatografen. In 2018 is het gelukt bij de aanslag met novitsjok op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Yoelia.

3 Hoe kan zo’n vergiftiging behandeld worden?

Navalny krijgt atropine toegediend, dat overactivatie van het zenuwstelsel tegengaat. Hij wordt op de intensive care-afdeling kunstmatig beademd en in coma gehouden. Er bestaan ook medicijnen (zoals pralidoxime) die het enzym acetylcholinesterase weer kunnen bevrijden van de gifstof, maar die moeten binnen 24 uur na de vergiftiging worden toegediend. Het is niet bekend of Navalny die heeft gekregen. De conditie van Navalny is volgens de artsen nog steeds „ernstig” is, maar hij is wel buiten levensgevaar. De vraag is of hij volledig zal herstellen. Lang na de acute vergiftiging kan de zenuwschade nog verergeren, met een verhoogd risico op neuropsychiatrische stoornissen, zoals parkinson en dementie.