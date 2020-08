Het aantal besmettingen daalt; het contactonderzoek werkt goed

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is afgelopen week iets gedaald. Volgens het RIVM waren er 3.588 nieuwe besmette personen, 425 minder dan vorige week.

De afgelopen week zijn er wel weer meer Covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, namelijk 84. Dat zijn er 34 meer dan een week eerder. Ziekenhuisopnames doen zich altijd met enige vertraging voor. Als mensen positief getest worden, zijn ze vaak nog niet of nauwelijks ziek. Eventuele complicaties doen zich doorgaans later voor.

Sinds het begin van de epidemie hebben ruim 12.000 mensen in het ziekenhuis gelegen wegens een coronabesmetting. De helft van hen is ouder dan 68 jaar. 6.207 mensen zijn overleden. Van hen was de helft ouder dan 83.

Verreweg de meeste besmettingen zijn afgelopen week waargenomen in Amsterdam: 627. Ook daar is het aantal gedaald. De week ervoor waren er nog meer dan achthonderd nieuwe gevallen.

Ook in Rotterdam, de stad met het op één na hoogste aantal besmettingen, is sprake van een daling: van 668 naar 395 per week. In andere gemeenten met relatief veel besmettingen, zoals Bergen op Zoom, Delfzijl en Zandvoort, blijft het wekelijkse aantal nieuwe besmettingen ruim onder de dertig.

Op de kaart met de gemeenten die verhoudingsgewijs een hoog aantal besmettingen hebben, staat nu ook Gennep. De gemeente in het uiterste noorden van Limburg telt 19 personen die positief zijn getest. „Die behoren niet tot één cluster maar tot verschillende clusters”, zegt een woordvoerster van GGD Noord-Limburg. „Die clusters zijn verbonden met de privé-sfeer, met thuis zeg maar, en in één geval met een nertsenfokkerij.” In Gennep zijn de afgelopen weken op meerdere nertsenfokkerijen met Covid-19 besmette dieren gevonden.

Het reproductiegetal (R), dat weergeeft hoeveel anderen een patiënt gemiddeld besmet, is nu nagenoeg 1. Dat betekent dat de epidemie in omvang gelijk blijft. Dit getal wordt altijd met enige vertraging gemeten.

De vorige bekende waarde, van eind juli, was 1,19. Toen groeide het aantal besmette personen dus nog. Eind juni was R voor het laatst kleiner dan 1.

Eind februari, toen Nederland nog in het ‘oude normaal’ leefde, lag dit getal ruim boven de 2. Elke persoon die het virus bij zich droeg, besmette toen dus meer dan twee andere mensen. Daardoor kon de situatie snel verergeren.

De vakanties worden steeds meer zichtbaar in de besmettingscijfers. De reizen zijn inmiddels goed voor 15,9 procent van het aantal besmettingen, ruim twee keer zoveel als gemiddeld in de periode van 6 juli tot nu.

Besmette (mede-)reizigers vormen inmiddels de op een na belangrijkste categorie, na die van de mensen die thuis besmet raken (51,7 procent).

Het percentage positieve tests bij de teststraten van de GGD’s is afgelopen week afgenomen. Bij deze teststraten mag iedereen zich melden die corona-gerelateerde klachten heeft. In de eerste weken na 1 juni, toen dit testsysteem werd ingevoerd, testte minder dan 1 procent van de bezoekers hier positief. Begin augustus was dit toegenomen tot 3,7 procent. Maar vorige week was dit weer gedaald, tot 2,5 procent.

De GGD’s hebben maandag gezegd dat te veel mensen zich melden die geen klachten hebben. Het aantal testen is inderdaad toegenomen, van ruim 100.000 per week begin augustus tot dik 130.000 vorige week.

De bron- en contactonderzoeken, die cruciaal zijn bij het snel laten uitdoven van lokale uitbraken, lijken goed te verlopen. De afgelopen week wisten de GGD’s van 91,4 procent van de positief getesten de contacten in kaart te brengen – boven de als kritisch beschouwde grens van 90 procent. Enkele weken eerder lag dat maar net boven de 70 procent, maar inmiddels ligt voor die weken het getal met terugwerkende kracht boven de 90 procent.

De GGD’s hebben een inhaalslag gemaakt, bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland: „Het gaat daarbij om een administratieve inhaalslag. De GGD’s liepen niet achter met het onderzoek, maar met de administratieve verwerking ervan. Ze zijn eerst hun werk gaan doen en hebben toen pas de gegevens ingevuld. Dat is wat je nu ziet.”