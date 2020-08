‘Gelukkig kreeg die seksist de meelbommen om de oren’

Het was een mijlpaal in de tweede feministische golf van Women’s Lib, Dolle Mina, bh-verbrandingen en vrouwenhuizen. Tijdens de introductie van de Miss World-verkiezing door komiek Bob Hope in de Londense Royal Albert Hall stonden op 20 november 1970 verspreid in de zaal vrouwen op, strooiden pamfletten, riepen slogans, draaiden met ratels en gooiden meelbommen en tomaten richting podium. Wereldwijd keken ruim 100 miljoen mensen live mee.

Die actie begon te vroeg. En dat was maar goed ook, zegt de Britse actrice Keira Knightley (35). Zij speelt in de film Misbehaviour over dit geruchtmakende incident Sally Alexander, tegenwoordig professor emerita, toen feministisch woordvoerder. Het plan was om te beginnen als alle misskandidaten op het podium stonden, maar iemand kon zich bij Bob Hopes ranzige grappen niet langer inhouden en toen moest de rest ook.

Knightley: „De actievoerders hadden van tevoren duidelijk gezegd dat het ze niet ging om de deelnemers maar om het instituut Miss World. Maar uiteraard hadden de media het gebracht als vrouwen die andere vrouwen met meelbommen bekogelen, en dat was ook het beeld geweest. Gelukkig dus dat die seksist Bob Hope ze om de oren kreeg.”

Keira Knightley heeft ervaring met zulke mechanismen. Als moeder van twee dochters, de één 4 jaar oud, de ander pasgeboren, schreef ze in 2018 een fel stuk in de bundel Feminists don’t wear pink (and other lies). Ze beschreef daarin de realiteit van een bevalling – het bloed, de hechtingen, de poep, de lekkende tepels, de razende hormonen – en beklaagde prinses Kate Middleton, die in 2015 zeven uur na de beproeving sereen, tiptop opgemaakt en met hoge hakken haar baby aan het volk moest tonen. Dat is wat de wereld ons afdwingt, aldus Knightley.

De roddel- en damesbladen maakten er een ‘bitch fight’ van. „Zo gaat dat meestal toch?”, zucht ze. „Keira Knightley valt prinses af: dat verkoopt kranten en clicks. Zie je wel hoe vals vrouwen onderling zijn? Zoals het in 1970 niet om een aanval op Miss World ging maar om zure feministische vrouwen die jonge meiden aanvielen.”

Keira Knightley stamt uit een Londense theaterfamilie. Ze rolde het vak binnen zonder veel opleiding, via reclame, kindrolletjes – onder andere in een Star Wars-film – en modellenwerk. Haar doorbraak was als voetbalmeisje Jules in Bend It Like Beckham (2002), het jaar daarop werd ze megaster als Elizabeth Swann in de Pirates of the Caribbean-serie. Knightleys schoonheid heeft iets ouderwets: ze speelt opvallend vaak in kostuumdrama’s als Pride & Prejudice (2006), Anna Karenina (2012) of Colette (2018).

Hebben films als Misbehaviour de wind in de rug dankzij #metoo, vraagt een collega Knightley begin februari in het Londense Soho-hotel. „Misschien. Ik geloof niet dat de filmindustrie in twee jaar fundamenteel is veranderd. Maar ik werk nu met Philippa Lowthorpe, en maakte drie films op rij met vrouwelijke regisseurs. Die optie had ik nog nooit eerder, dus er wordt serieus geprobeerd meer vrouwelijke stemmen te laten horen. De volgende stap is vrouwen een tweede kans te geven. Een vrouw moet direct uit de startblokken komen met een meesterlijke film die alom wordt geprezen en een berg geld verdient. Mannen krijgen de kans te falen en te groeien.”

Wilt u zelf regisseren?

„Nog even niet zeg, dank je. Met een baby en een vierjarige is uitslapen tot zeven uur al een heerlijk vooruitzicht. Ik zit een uur achter het stuur naar mijn werk en denk: yeeh! Een uur voor mezelf! Het voordeel is wel dat je ook geen tijd of energie meer hebt om geobsedeerd te zijn over de dingen van tieners en vroege twintigers. O mijn god, mogen ze me, ben ik niet raar, ben ik wel knap, pas ik hier wel tussen? Zo vermoeiend.”

Wat beviel u aan ‘Misbehaviour’?

„Dat het verhaal meerdere invalshoeken heeft, zonder te oordelen. Het draait niet alleen om feminisme, er speelde iets heel anders op de intersectie van ras en privilege. Bij dezelfde missverkiezing in 1970 werd voor het eerst een zwarte vrouw tot Miss World gekroond [Jennifer Hosten uit Grenada, red.]. Daarmee stak de organisatie haar nek uit. Dat sekse, huidskleur en privilege kunnen botsen, dat vond ik heel actueel.”

U hebt ervaring met objectivicatie. Nu bent u een uitgesproken feminist, vroeger poseerde u in bikini.

„Ik was een model, ben gewend aan rode lopers waar ze mij cijfers van 1 tot 10 geven en de camera langs mijn lichaam glijdt. Je weet, en voelt, dat het niet deugt. Maar je verdient geld, veel geld. Modellenwerk is een van de weinige beroepen waarbij vrouwen meer verdienen dan mannen. En dat vertelt jonge vrouwen het hele verhaal. Hoe je eruitziet is veel belangrijker dan wat je te zeggen hebt.

„Maar ja, ik ben best blij met dat geld en de levensstijl die ik me kan veroorloven. Hoeveel ik van de wereld kon zien, welke kansen ik kreeg. Dat maakt Misbehaviour voor mij ook zo interessant. Aan de ene kant die meisjes in badpak, gekeurd door oude kerels en honderd miljoen kijkers. Fucking horrible. Maar als individu krijg je de kans je te laten zien én horen in een wereld die je anders tot onzichtbaarheid veroordeelt. Een serieus dilemma.”

Hoe belangrijk was de actie eigenlijk?

„Het schudde mensen wakker. In 1970 openden mannen nog bankrekeningen voor vrouwen. Wat er is veranderd? Heel veel, maar een halve eeuw later hebben we nog steeds geen gelijke rechten of gelijk salaris, wordt er beslist over ons lichaam, blijft betaalbare kinderopvang of zwangerschapsverlof een probleem.”

(Fluisterend) „De strijd gaat voort! Yeeh!”

