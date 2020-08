Krijgen Oranje-internationals, net als diplomaten, uitzondering voor quarantaine?

De top van de KNVB hoopt, én verwacht, dat de regering dezer dagen dispensatie zal verlenen voor sporters die terugkeren uit landen waar een ‘oranje’ reisadvies voor geldt. Reizigers uit landen met een verhoogd besmettingsrisico – zoals Spanje, de VS en Rusland – wordt dringend gevraagd tien dagen in quarantaine te gaan. De voetbalbond heeft vorige week bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een verzoek neergelegd een uitzondering te maken.

Hierbij trekt de KNVB samen op met sportkoepel NOC-NSF. Het verzoek richt zich op alle internationale topsporters – dus ook buitenlanders die hier verblijven voor een wedstrijd. Wanneer uitsluitsel wordt gegeven, kan een woordvoerder van het ministerie nog niet zeggen. Het verzoek wordt in een „bredere context” beoordeeld, zegt hij: andere branches worden hier ook in meegenomen.

Het vraagstuk is met name actueel voor het Nederlands elftal. Komende vrijdag zal interim-bondscoach Dwight Lodeweges bekendmaken welke spelers worden geselecteerd voor de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Beide duels zijn in de Johan Cruijff Arena en worden zonder publiek afgewerkt. Mocht er géén uitzondering komen, is het een serieuze overweging om meerdere internationals niet te selecteren.

Zes spelers uit de voorlopige selectie zitten bij een club in een land waarvoor nu (deels) een oranje reisadvies geldt: alleen afreizen als het noodzakelijk is én quarantaine bij aankomst in Nederland. Het gaat om Luuk de Jong, Frenkie de Jong, Jasper Jasper Cillessen (actief in Spanje), Tonny Vilhena (Rusland), Ryan Babel (Turkije) en Kevin Strootman (Frankrijk).

Koeman niet in quarantaine

Wat niet helpt is dat bij de club van Strootman, Olympique Marseille, nog eens drie mensen positief testten nadat vrijdag het eerste competitieduel werd uitgesteld omdat vier Marseille-spelers besmet waren. Marseille valt onder code oranje.

Ook het Nederlands vrouwenelftal, dat 18 september in en tegen Rusland speelt, wordt ermee geconfronteerd. Nog afgezien van de reis naar Rusland, zal bijvoorbeeld FC Barcelona-speelster Lieke Martens eerst naar Nederland moeten komen voor de groepstrainingen hier.

Voormalig bondscoach Ronald Koeman negeerde het quarantaine-advies vorig weekend na zijn vlucht vanuit Catalonië naar Nederland, rond zijn overstap naar FC Barcelona. Qua beeldvorming was het ongelukkig: ‘het voetbal’ leek zijn eigen regels te bepalen.

Enkele beroepen en branches worden al uitgezonderd van quarantaine na verblijf in een oranje gebied omdat „hun inzet noodzakelijk kan zijn”, stelt de overheid. Daaronder vallen zorgprofessionals, diplomaten, militairen, humanitaire hulpverleners en mensen werkzaam in de transportsector.

Chartervliegtuigen

Bij de lobby voor een uitzondering wijst de KNVB erop dat het voor voetballers noodzakelijk is dat zij reizen voor internationale wedstrijden. Hun gezondheid wordt bij de clubs al in de gaten gehouden, zo voert de KNVB aan. Idee is dat de spelers straks van de bubbel bij hun club naar de bubbel bij Oranje reizen. Door spelers zo te isoleren, denkt de bond dat quarantaine niet noodzakelijk is.

Om dit gestalte te geven, zal de KNVB chartervliegtuigen inzetten voor de internationals die uit een oranje gebied komen. De bond betaalt deze vluchten. Daarnaast heeft het team in het hotel in Zeist een eigen vleugel tot zijn beschikking.

De internationals worden bij aankomst getest en de selectie verzamelt pas als alle (negatieve) testresultaten binnen zijn. Ook voor en na duels wordt getest. Iedereen die in de bubbel van Oranje komt wordt eveneens gecontroleerd.

Vorige week adviseerde de UEFA de 55 aangesloten bonden bij hun overheid vrijstelling van quarantaine aan te vragen. De KNVB stelt dat inmiddels dertig landen in Europa een dergelijke dispensatie hebben, waaronder Duitsland en Italië.

De problematiek gaat verder dan het voetbal. Ook NOC-NSF wil dat topsporters bij terugkomst uit een oranje gebied „in een topsportbubbel” geplaatst kunnen worden, zegt technisch directeur Maurits Hendriks. Zij worden dan eerst getest. „Wat wij eigenlijk voorstellen is dat de quarantaine in een gecontroleerde trainingsomgeving gebeurt.”

NOC-NSF treedt onder meer op namens de tennisbond, die inbracht dat Kiki Bertens de US Open mede laat schieten omdat zij bij terugkomst uit New York in quarantaine zou moeten. En Bart Bennema, coach van Dafne Schippers, zei vorige week in de Volkskrant dat de Diamond League-wedstrijden in Rome en Doha in september nog vraagtekens zijn voor de atlete. „Als daar ineens code oranje komt en ze moet in quarantaine bij terugkomst heeft het niet zoveel zin om erheen te gaan.”

Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, zegt: „Ik snap dat het maatschappelijk gevoelig ligt, want het woord uitzondering is gauw een hot item in coronatijd. Maar gegeven alle voorzorgsmaatregelen, lijkt het mij logisch dat topsporters gezien worden als een beroepsgroep waar dat anders ligt.”

Vraag is of de politiek dat ook zo ziet – er wordt juist op gehamerd dat de regels voor iedereen gelden. Maar er zou, volgens RTL Nieuws, een Kamermeerderheid zijn voor de vrijstelling van topsporters.