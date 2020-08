‘Evo Morales had relatie met minderjarige’

Ex-president Evo Morales is door de Boliviaanse autoriteiten beschuldigd van verkrachting en mensensmokkel. Tijdens een persconferentie op maandag zei het ministerie van justitie bewijs te hebben dat Morales, die in ballingschap in Argentinië zit, een relatie heeft gehad met een destijds vijftienjarige tiener, met wie hij ook een kind zou hebben gekregen. „Het kind bestaat, de moeder bestaat, en Juan Evo Morales Ayma is als vader geregistreerd”, aldus vice-justitieminister Guido Melgar.

De beschuldiging komt enkele dagen nadat er gesprekken van een politieverhoor lekten waarin een andere 19-jarige vrouw toegeeft sinds mei een relatie te hebben met de 60-jarige ex-president. Volgens de autoriteiten begon die relatie echter al toen de vrouw nog minderjarig was.

In Bolivia gaan al weken foto’s, screenshots van gesprekken en zelfs kopieën van vliegtuigtickets rond waaruit die relatie zou blijken. Melgar: „Volgens onze informatie ging deze dame tijdens zijn presidentschap overal met Morales mee naartoe.” Ook zou zij hem afgelopen jaar in Mexico en Argentinië hebben bezocht.

De autoriteiten pakten de 19-jarige vrouw half juli op samen met haarzus, schrijft El Pais. Die werd gezocht vanwege betrokkenheid bij de protesten van begin augustus waarbij veel wegen werden gebokkeerd. Bij de in beslagname van haar telefoon kwamen er foto’s aan het licht waarop de jonge vrouw en Morales staan. De foto’s zijn vermoedelijk door de politie naar de pers gelekt.

‘Openstaande rekening’ bij justitie

Het persbureau van Morales noemde de aantijgingen vrijdag onderdeel van „een vuile oorlog” door de interim-regering tegen de oud-president, aldus Reuters. Interim-president Añez, een felle tegenstander van Morales, vaardigde in december een arrestatiebevel uit tegen haar voorganger, die wordt beschuldigd van opruiïng en het manipuleren van de verkiezingen in november 2019. Ze zei destijds dat Morales „openstaande rekeningen” bij de Boliviaanse justitie had. Onder druk van het leger stapte Morales op na hevige protesten vanwege de vermeende verkiezingsfraude, en vluchtte naar Mexico. Al snel kreeg hij een beschermde vluchtelingenstatus in Argentinië. Hij bemoeit zich via sociale media nog intensief met zijn land.

De presidentsverkiezingen staan nu gepland voor 18 oktober nadat ze al een keer eerder waren uitgesteld vanwege de coronacrisis, waar het land ook economisch zwaar onder lijdt. De interim-regering wordt al maanden bekritiseerd vanwege de lange onduidelijkheid over een nieuwe datum voor de stembusgang. Vooral de achterban van de socialistische partij van Morales, MAS, verdenkt de rechts-conservatieve Añez er van langer aan de macht te willen blijven.