Een blad voor vrouwen van 70+, met seks én halsrimpels

Op mijn 16de verjaardag bracht mijn stiefvader, die vlieger was bij de KLM, uit New York het tijdschrift Seventeen voor me mee. Het was in 1950 en mijn mond viel open bij de onvoorstelbare overzeese glamour – en dat voor meisjes van mijn leeftijd. Blauwe oogschaduw! Blauwe mascara!

En daarbij bleef het niet. Ik rustte niet voordat er ook (zelfde leverancier!) een spijkerbroek voor me werd meegebracht. Want één ding maakte Seventeen wel duidelijk: zonder een jeans telde je verder niet mee in het leven. Onze naaister moest natuurlijk wel eerst de gulp dichtnaaien, er waren tenslotte grenzen. En er werd een rits in de zijnaad gezet. Je moest hem tenslotte wel áán kunnen trekken.

Merel Laseur (85) is oud-NRC -journalist.

Met Seventeen was ik het brave jongerenblad uit die tijd, Doe Mee, wel ontgroeid. En van wat er verder aan bladen op de markt was, herinner ik me niets. Ja, je had natuurlijk de damesbladen Margriet en Libelle, maar die waren voor oude vrouwen van 25. En zo braaf dat je ze niet naast je op de bank durfde te laten liggen als er visite kwam.

Wie in 2020 boekhandel Scheltema of de Bruna binnenloopt, ziet schier eindeloze rekken, ik schat dat er minstens 150 verschillende tijdschriften staan. Vaart u boot? Speelt u cello? Danst u tango of bent u koningin? Er is een blad voor u!

En als u een dame bent, dan zijn er voor u tientallen bladen die, het is niet te bevatten, elkaar schaamteloos overlappend naast elkaar bestaan. De nationale leeshonger wordt blijkbaar meer gestild door de JAN (‘Als je minnaar sterft’) en door de NOUVEAU (‘Dág halsrimpels!’) dan door het lezen van Anna Karenina. En ook geloven vrouwen kennelijk nog steeds dat vochtinbrengende crèmes bestaan (leve de adverteerder!), dat je met oefeningen je kipfilets (hou op met dat vreselijke woord!) kunt opkrikken of dat je „jonger lijkt met een tas van raffia”.

Het laatste heb ik meteen geprobeerd, maar ook dat werkte niet.

Tachtig is het nieuwe zestig

Opvallend is dat vrijwel alle op vrouwen gerichte bladen de laatste tijd aandacht besteden aan de vrouw van 50+, een wezen dat vroeger niet bestond. ‘Life begins at 40’ is inmiddels vervangen door ‘zestig is het nieuwe veertig’ en mark my words: ‘tachtig is het nieuwe zestig’ zal niet lang meer op zich laten wachten.

Niet alleen aan vrouwen, ook aan de wat oudere man wordt gesleuteld. Tot voor kort zagen wij hem in de Ster-reclame zedig bedekt de nieuwe douchecel instappen, tegenwoordig zit hij in een vreselijke nylon outfit op de racefiets of loopt bloot op een strand. Wat zou hij lezen? Misschien grijpt hij meteen maar naar een blad met de veilige titel PLUS, waarvan de pagina’s lijken op de voormalige Autokampioen en columnist Bram Bakker ons voorhoudt dat met het klimmen der jaren „de reis naar binnen” eenvoudiger wordt.

Een statement waar een vrouw natuurlijk hartelijk om moet lachen.

Tussen alles wat er in de rekken ligt, bevindt zich ook Saar. De meneer van de Bruna moet er even naar zoeken als ik ernaar vraag, het vliegt kennelijk de winkel niet uit, maar dan komt hij met liefst twéé Saren. Er is een nieuwe loot aan de stam, een Saar voor „70+ en ik laat me niet betuttelen”.

Het is meteen al duidelijk dat mede dankzij veteraan bladenmaakster Els Rozenbroek artikelen als ‘Dág halsrimpels!’ hier niet worden aangetroffen. De redactie (waarom toch steeds allemaal vrouwen, niet eens een excuus-Guus!) kiest voor onderwerpen als ‘Scheiden op je 70ste’, ‘Borrelen op je sterfbed’ en het zonder schuldgevoel opeten van het geld dat je kinderen denken te erven.

En ja, natuurlijk wordt ook in Saar 70+ ons ingewreven dat we niet te oud zijn voor seks. Daarbij moet ik altijd maar denken aan Ramses Shaffy die me, eenmaal zeventig, de onvergetelijke zin toevertrouwde: „Ik vind mezelf niet meer aanbiedbaar...”

Oud en vergeten

Daar denken enkele vrouwen in Saar 70+ anders over: zij lieten zich in hun verminkte naaktheid fotograferen, wat niet minder dan moedig genoemd mag worden. Beide Saren gaan overigens gebukt onder wel ellenlange (15 pagina’s) interviews met de onvermijdelijke Bekende Nederlanders. Hier, uiteraard op leeftijd: Willeke van Ammelrooy en Marco Bakker. Ik zou nu weleens willen lezen hoe jonge BN’ers zich voorstellen oud en vergeten te zijn.

Geestig vond ik het stukje (helaas anoniem) van de vrouw die zuchtend haar zoveelste verjaardag viert met weer een cadeaudoos van de Ici Paris XL. Gelukkig wél onder naam een verhaal van Emma Brunt, die in een mooi stuk vertelt hoe ze er op haar 65ste achter komt dat ze geen geld meer heeft, als een krekel die vergeten was mier te zijn.

Of er incidenteel vaker een Saar 70+ verschijnt, staat nog niet vast. Uitgever SnippetMedia laat het afhangen van het succes van dit eerste exemplaar, waarbij zij eigenlijk krekel en mier tegelijk zal moeten zijn. Anders de succesvolle website saarmagazine.nl maar uitbreiden, maar die ligt natuurlijk niet in de wachtkamer van de tandarts of op de aandachtstapel naast de kassa van Primera.

In het tijdschriftenrek is plaats voor Saar 70+. Met stevige vakvrouwen aan het roer hoop ik dat Saar ..+ een lang leven beschoren zal zijn. Compleet met halsrimpels.