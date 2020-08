Deel uw thuiswerktip met NRC

De stress van de coronacrisis in combinatie met het vele thuiswerken kan leiden tot concentratieproblemen, vertelde de Vlaamse neuropsychiater Theo Compernolle onlangs in een interview met NRC. Voor een vervolgartikel zijn wij benieuwd naar hoe u allerhande thuiswerkproblemen, zoals die concentratie- of bijvoorbeeld motivatieproblemen, oplost.

Helpt een wandeling tijdens de lunch u om de rest van de dag gefocust te blijven? Schakelt u notificaties uit als u geconcentreerd wil werken? Of last u geregeld korte pauzes in? Kortom, heeft u goede tips om het thuiswerken aangenamer te maken: dan horen wij die graag!

Deel hier uw thuiswerktip met NRC