Slachtoffer en verdachte in het drugsmilieu

Op papier is hij een aannemer in de schoonmaak. Ahmet G. werkt als intermediair tussen schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers. Maar volgens het Openbaar Ministerie is dit schijn, een constructie om te verhullen waar hij echt mee bezig is. Binnen de opsporingsinstanties leeft het idee dat Ahmet G. (57) een grote speler is in de Nederlandse onderwereld. De in Adana, Turkije geboren Nederlander zou zich al langer dan twintig jaar bezighouden met internationale drugshandel.

De Amsterdamse rechtbank heeft de komende weken vier dagen uitgetrokken voor de behandeling van een strafzaak tegen Ahmet G. en een aantal handlangers. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en het witwassen van ruim 300.000 euro. Het zijn geen feiten waarover in Nederland anno 2020 veel opwinding ontstaat. Toch staat Ahmet G. dinsdag terecht in Osdorp, in de beveiligde rechtbank. Waarom eigenlijk? Wie is Ahmet G. alias de Professor? En waarom wilde iemand hem in 2019 vermoorden?

Ingevroren ananassen

In 1999 wordt de naam van Ahmet G. genoemd in de Turkse krant Hürriyet in verband met 752 kilo cocaïne die in de haven van de Turkse stad Mersin is onderschept in een lading ingevroren ananassen. Het is voor die tijd een hele grote partij, maar de zaak tegen G. wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

In 2011 duikt zijn naam op in een Belgisch onderzoek naar smokkel van hasj, wat hem uiteindelijk een gevangenisstraf oplevert. Maar dat weerhoudt Ahmet G. – die vanwege zijn stoïcijnse uitstraling en de bril die hij vaak draagt de bijnaam ‘de Professor’ heeft – er niet van rustig door te werken.

Zo wordt hij in 2012 aangehouden in een onderzoek naar de smokkel van 575 kilo cocaïne in stootkussens voor boten. Ook deze zaak wordt echter geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Daarnaast komt hij zijdelings voor in een Arnhemse zaak die draait om de invoer van verdovende middelen in samenwerking met corrupte douanebeambten en Belgische militairen.

Op 8 juni 2015 wordt Ahmet G. op heterdaad betrapt door een observatieteam van de politie wanneer hij vier kilo cocaïne overdraagt op een parkeerplaats bij de Hanos in Amsterdam. Als de recherche daarop een inval doet in de woning van G. vinden ze een Smith & Wesson-pistool en 40.000 euro. En een aantal opmerkelijke stukken, zoals een vals paspoort, aantekeningen over synthetische drugs en mogelijke leveranciers, documenten van transporteurs die eerder in verband zijn gebracht met cocaïnesmokkel, foto’s van bekende beroepscriminelen en gegevens van bedrijven waarmee ze werken.

En, als klap op de vuurpijl, stukken uit strafdossiers, waaronder een verhoor van een verdachte die tegen de politie had verklaard dat hij werkte als informant. Op de vraag waarom dit allemaal wordt gevonden bij een intermediair in de schoonmaakbusiness is nimmer antwoord gekomen. Overigens roept ook de administratie van zijn bedrijven veel vragen op.

Brisante tips

Vlak na zijn aanhouding op de parkeerplaats bij de Hanos in 2015 is bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) een brisante tip binnengekomen. „Ahmet G. is de opdrachtgever van de liquidatie van Baris Önder,” zo krijgt de geheime dienst van de politie te horen van een informant uit het criminele milieu van wie de betrouwbaarheid niet kan worden vastgesteld. De 26-jarige Önder is in de vroege ochtend van 26 april 2015 in een regen van kogels om het leven gekomen in Amsterdam-Osdorp. Volgens het bericht ligt het motief van de moord in de handel in drugs. Ahmet G. en Baris Önder zouden samen in heroïne en cocaïne hebben gehandeld. Vervolgens zou er ruzie ontstaan zijn over geld.

In het jaar daarop blijven de berichten over Ahmet G. binnenkomen bij de TCI. Het gaat om meer details over het conflict met Önder, maar ook over de betrokkenheid van Ahmet G. bij onderwereldconflicten die hebben geleid tot nog meer liquidaties. Zo stuurt de Duitse politie eind 2015 een bericht waarin gesteld wordt dat G. van plan is een moord te laten plegen. Als de politie langsgaat bij het doelwit, een Nederlander die als huurmoordenaar voor G. zou hebben gewerkt en nu dood moet omdat hij teveel weet, blijkt dat er een baken onder zijn auto zit waarmee hij op afstand kon worden gevolgd.

Een Marokkaanse Nederlander die in 2016 bezoek krijgt van de politie omdat hij op een dodenlijst staat, vertelt dat hij precies weet waar de dreiging vandaan komt: Ahmet G. en twee handlangers. Met diezelfde twee handlangers zou Ahmet G., zo krijgt de TCI in het najaar van 2016 te horen, betrokken zijn bij een cocaïnelijn tussen Panama en Hamburg. Ahmet G. is een van de „financiers” van het project, blijkt uit een proces-verbaal dat de TCI hierover heeft opgemaakt.

Al deze informatie zorgt ervoor dat de Landelijke Eenheid van de politie op 25 oktober 2016 start met het onderzoek 26Harlan. Daarin wordt Ahmet G. aanvankelijk verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van één of meerdere liquidaties en de handel in verdovende middelen. Ondanks deze serieuze verdenking kan niet worden aangetoond dat G. betrokken is bij liquidaties. Wat overblijft is witwassen en valsheid in geschrifte samen met twee handlangers. In het onderzoek naar G. focust het OM zich op witwassen. Er zou via een bv van hem ruim 300.000 euro van onbekende herkomst zijn witgewassen. Dat zou gebeurd zijn door valse facturen te sturen.

Camera in knuffel

Op 16 januari 2018 worden Ahmet G. en een aantal medeverdachten aangehouden. Buren van G., die in een straatje met villa’s aan de rand van Amstelveen woont, zien hoe de politie de woning binnenvalt en rechercheurs met dozen vol in beslag genomen administratie het pand uitlopen. Ahmet G. staat in de buurt bekend als een vriendelijke man. Hij heeft weliswaar weinig contact met zijn buren maar groette altijd.

Terwijl het onderzoek in de witwaszaak nog loopt, verschijnt er acht maanden later een artikel op misdaadsite Boevennieuws.nl. In dat stuk wordt Ahmet G. in verband gebracht met een hoogoplopend maar onbekend conflict in de Utrechtse onderwereld dat teruggaat naar moorden op twee Turkse criminelen in 2009 en 2013. Saillant detail is dat ook hier G. in verband wordt gebracht met de moord op Baris Önder. Het past naadloos bij de informatie die eerder door de TCI is ontvangen.

Twee maanden later ziet de recherche dat twee mannen de gangen van Ahmet G. nauwgezet in kaart brengen. Daarbij worden onder meer peilbakens onder voertuigen geplakt. Voor een woning in Purmerend, waar een handlanger van G. regelmatig komt, zou een auto geparkeerd zijn met een knuffel op de hoedenplank waarin een camera verstopt zat die live beelden kon doorsturen. Ook de woning van G. wordt in de gaten gehouden.

Op zaterdag 16 maart 2019 hoort een buurvrouw rond het middaguur knallen en gegil. Wanneer ze buiten poolshoogte neemt, ziet ze dat buurman Ahmet G. in zijn been is geschoten. Zijn 17-jarige dochter is in haar voet geraakt. De schutters zijn er na de mislukte moordpoging in een zwarte auto vandoor gegaan. Na de aanslag heeft Ahmet G. het pand verkocht. In de buurt begrijpen ze inmiddels waarom de ramen op de begane grond een olieachtige kleur hebben. Het is kogelvrij glas.

Vorige week woensdag behandelde de Amsterdamse rechtbank de voortgang van het onderzoek naar de twee mannen die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Ahmet G. Die voorbereidingen zouden in de zomer van 2019 zijn gestart, na de mislukte liquidatie bij diens woning. Formeel worden de twee mannen niet verdacht van betrokkenheid bij die aanslag op Ahmet G. maar de officier van justitie legt tijdens de zitting voorzichting een relatie tussen de twee zaken: „De gedachte dringt zich op dat het vermoeden gerechtvaardigd is dat deze twee mannen bij de aanslag op G. betrokken zijn geweest.”

Saillant detail: de officier die de twee mannen vervolgt voor het voorbereiden van een moordpoging op Ahmet G. is óók betrokken bij de vervolging van G. in de witwaszaak die deze dinsdag inhoudelijk werd behandeld door de Amsterdamse rechtbank. Dat doet vermoeden dat Ahmet G. goed in de gaten wordt gehouden door justitie. Dat geldt in ieder geval voor zijn rivalen in het criminele milieu, zo valt af te leiden uit de woorden van de raadsman van Ahmet G., Jan-Hein Kuijpers. Die zei dinsdag ten overstaan van de rechtbank: „Er komen nog altijd berichten van TCI over bedreigingen en gevaren.” En dat is precies de reden dat de rechtbank deze ogenschijnlijk simpele witwaszaak behandelt in de zwaar beveiligde bunker in Osdorp.

Tijdens de zitting confronteerde de rechter G. met de vaststelling van de politie dat hij geregeld ontmoetingen had met bekende criminelen. „Het lijkt wel tunnelvisie”, zo stelde Ahmet G. „Ze hebben in het dossier niks opgeschreven over de andere mensen waarmee ik contact heb gehad.” Daarop vroeg de rechter naar een afgeluisterd gesprek waaraan G. deelnam. Daarin werd gesproken over ‘bakken’ (containers), ‘uithalen’, ‘1200 kilo’ en de datum waarop een bepaalde douanier in dienst was. Op de vraag dat dit toch leek te duiden op import van verdovende middelen, wilde G. niet ingaan. Hij zei: „Daar word ik hier niet van verdacht.”

