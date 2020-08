Gaza in lockdown na eerste besmettingen Covid-19 onder bevolking

Gaza in lockdown na eerste besmettingen Covid-19 in bevolking

Autoriteiten hebben een lockdown van 48 uur afgekondigd in Gaza, nadat de eerste bekende gevallen van Covid-19 zijn vastgesteld onder de bevolking, buiten quarantainefaciliteiten. Dat meldt AP. Bij vier leden van dezelfde familie in een vluchtelingenkamp is het coronavirus geconstateerd, heeft een regeringswoordvoerder verklaard.

De besmettingen hebben zorgen aangewakkerd over de situatie in Gaza, waar wegens een combinatie van armoede, dichtbevolkte vluchtelingenkampen en beperkte zorgfaciliteiten een uitbraak rampzalige gevolgen kan hebben. De lockdown heeft betrekking op onder meer bedrijven, scholen en moskeeën.

„Een volledige avondklok wordt ingesteld vanaf vanavond in de gehele Gazastrook", zei regeringswoordvoerder Salama Marouf. Inwoners haastten zich daarop naar supermarkten om levensmiddelen in te slaan.

Tot maandag waren er in Gaza, waar 2 miljoen Palestijnen wonen, geen gevallen van Covid-19 gerapporteerd buiten quarantainecentra. Aankomende reizigers moeten daar 21 dagen doorbrengen in opdracht van Hamas, dat Gaza beheerst. Gaza heeft sinds 2007 te maken met een blokkade door Israël, en toegang tot de enclave is verder beperkt in verband met de pandemie van het coronavirus.