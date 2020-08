CDA laat lijsttrekkersverkiezing onderzoeken wegens kritiek

Het CDA gaat het verloop van de lijsttrekkersverkiezing laten onderzoeken door een onafhankelijke partij. Dat heeft partijvoorzitter Rutger Ploum dinsdagavond bekendgemaakt. De reden voor het besluit is dat „er steeds vragen over het stemproces bleven komen”. De partij wil met het onderzoek „recht doen aan de uitslag”.

„Naar aanleiding van de vragen over het stemproces voor het lijsttrekkerschap van het CDA hebben er afgelopen dagen goede gesprekken plaatsgevonden”, schrijft een woordvoerder namens de partij in een verklaring. Het landelijk bestuur heeft afgelopen weekend besloten „een aantal vragen aan een externe en onafhankelijke partij voor te leggen en te laten toetsen”. De partij verwacht „op korte termijn” over de uitkomst te communiceren, aldus de woordvoerder. Wie het nieuwe onderzoek uitvoert, is niet bekend.

Klachten

De verkiezing werd vorige maand nipt gewonnen door de huidige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Pieter Omtzigt werd tweede met slechts 258 stemmen minder. Al snel kwamen er vanuit verschillende hoeken klachten over de manier waarop de verkiezing was verlopen, onder meer van Omtzigts vrouw Ayfer Koç. Na haar stem op haar echtgenoot kreeg ze de melding „Dank voor uw stem op Hugo de Jonge”.

Tot dinsdag hield de partij vol dat er geen onregelmatigheden waren bij het proces. Uit onderzoek van ICT’ers en een notaris zou zijn gebleken dat er geen reden was om aan te nemen dat de verkiezing niet de op juiste manier was verlopen. Hier nam Omtzigt geen genoegen mee en hij vroeg, net als medekandidaat Mona Keijzer, om meer informatie.

Het is de tweede keer dat de lijsttrekkersverkiezing ter discussie wordt gesteld. Bij een eerste internetstemming wist de NOS met behulp van onderzoekers aan te tonen dat de verkiezing onveilig was. Kwaadwillenden konden geautomatiseerd valse stemmen uitbrengen. Voor de nieuwe stemming werden extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo moesten leden de cijfers van hun postcode invoeren bij hun stem en werd dit nadien gecontroleerd door een notaris.

Correctie (25 augustus 2020): in een eerdere versie van dit stuk stond dat Omtzigt met 130 stemmen verschil de lijsttrekkersverkiezing had verloren. Dat klopt niet. Hij kreeg 258 stemmen minder dan De Jonge. Hierboven is dat aangepast.