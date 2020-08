BNR schrapt twintig banen vanwege teruggelopen inkomsten door corona

BNR Nieuwsradio schrapt twintig banen. Het bedrijf gaat reorganiseren, omdat als gevolg van de coronapandemie de advertentie-inkomsten zijn teruggelopen, zo heeft BNR dinsdag in een persbericht bekendgemaakt. Iets minder dan de helft van de mensen die ontslagen wordt, is in vaste dienst. De plannen liggen momenteel bij de ondernemings- en redactieraad van de radiozender.

De zender schrapt onder meer functies van mensen die extern kunnen worden ingehuurd, bevestigen bronnen aan NRC. Zo worden de eigen nieuwsbulletins vervangen door bulletins van het ANP, en deskundigen op gebied van bijvoorbeeld de beurs door externe experts. BNR heeft enkele tientallen medewerkers in dienst, dus deze reorganisatie betekent dat een aanzienlijk deel van het personeel moet vertrekken.

BNR Nieuwsradio is na NPO Radio 1 belangrijkste nieuwszender van het land. In juli had de zender een marktaandeel van 0,6 procent. NPO Radio 1 had een aandeel van 7,4 procent, zo blijkt uit cijfers van de stichting Nationaal Luister Onderzoek. De ontslagen vormen onderdeel van een „aanpassing van de programmering”. Volgens de zender moet de nadruk meer komen te liggen op het „volgen van de actualiteit en het duiden van zakelijk en economisch nieuws”. Wat de reorganisatie precies betekent voor de programma’s en de inhoud daarvan, is nog niet bekendgemaakt. BNR Nieuwsradio was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Minder advertenties

Aanpassing van de programmering stond al eerder gepland, maar dit wordt nu versneld doorgevoerd, zo staat te lezen in het persbericht. „Het luistergedrag zien we al langere tijd veranderen”, aldus BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark. Bovendien is de zender de afgelopen jaren naar eigen zeggen bezig geweest met een digitaal platform opbouwen. „Dat gaat goed als je naar onze luisteraars kijkt. Helaas blijft de omzet uit advertenties nog achter.”

Reclame in kranten, televisie en op de radio, brachten in het tweede kwartaal van dit jaar 28 procent minder inkomsten op dan vorig jaar, bleek eerder uit onderzoek van marktonderzoeker Nielsen. Bedrijven adverteren in de regel minder in economisch onzekere tijden. Verschillende sectoren die stillagen door de pandemie stopten met adverteren, zoals de horeca- en toeristensector.

Van Ark stelt te betreuren dat twintig mensen het bedrijf moeten verlaten. „Dit hadden we aan het begin van het jaar niet kunnen bedenken. Helaas kunnen we er nu niet omheen.”