Anderhalf jaar cel voor man die in Londen schilderij Picasso beschadigde

Een man is veroordeeld tot achttien maanden cel voor het beschadigen van een schilderij van Pablo Picasso in het Tate Modern-museum in Londen. Dat meldt de BBC dinsdag. De waarde van het kunstwerk wordt geschat op ruim 22 miljoen euro. De dader verklaarde dat zijn actie „een show” was en een schreeuw om aandacht.

Het gaat om het schilderij Buste van een Vrouw uit 1944, waarop Picasso zijn geliefde Dora Maar afbeeldde. Het museum heeft geen informatie vrijgegeven over de huidige staat van het kunstwerk of welke schade het precies opliep. Na de aanval werd het doek weggehaald en het is daarna niet meer getoond. Het Tate Modern had het kunstwerk sinds 2011 in bruikleen van een kunstverzamelaar.

De 20-jarige man uit Londen heeft bekend het doek te hebben beschadigd. Bij de aanval op 28 december 2019 stak hij meerdere keren met een mes in op het schilderij, trok het van de muur af en gooide het op de grond. De man verklaarde dat zijn actie niets meer was dan een poging „bekend te worden en vijf minuten beroemd te zijn”.