Alsnog spreekt Lubbers – vanuit het graf

De Duitse bondskanselier Helmut Kohl is midden jaren negentig uitgegroeid „van iemand met een charmant minderwaardigheidscomplex tot een man met een irritant superioriteitsgevoel”. Kohl stelde zich „niet langer op als de goede motor voor Europa”, maar is in de loop der jaren „op weg gegaan naar een Duits Europa. Of preciezer gezegd: naar een Europa van Kohl”.

Harde bewoordingen uitgesproken in 1994 door premier Ruud Lubbers (CDA) tegenover zijn geschiedschrijver Theo Brinkel. Omdat Lubbers destijds ook al een scherp oordeel had geuit over zijn opvolger Elco Brinkman als CDA-leider besloot de oud-premier in 1995 op advies van prominente partijgenoten het boek met zijn memoires die zomer niet uit te brengen. Het zou te beschadigend zijn.

Maar nu, 25 jaar later, is het er dan eindelijk: het boek met de eigen herinneringen van de in 2018 overleden Ruud Lubbers; Haagse Jaren, waarin Lubbers tegenover Brinkel, in die tijd medewerker bij het wetenschappelijk bureau van het CDA, zijn licht laat schijnen over zijn jaren in het Haagse politiek.

Tot een verstoring van de relatie met Duitsland zullen de nu dan toch geopenbaarde bespiegelingen van Lubbers niet leiden. Evenmin tot onrust binnen het CDA. Alles wat mogelijk beschadigend zou zijn is óf verjaard óf in de loop der jaren al min of meer bekend geworden.

Maar het nu verschenen boek laat wel zien hoe Lubbers in de jaren negentig over bepaalde personen en ontwikkelingen dacht. Opvattingen die hij later trouwens weer is gaan bijstellen.

Kritiek op Brinkman

Over zijn kritiek op Brinkman zei Lubbers bijvoorbeeld in 2018 dat hij „zeer deloyaal” tegenover hem was geweest. Na het overlijden van de Duitse bondskanselier Helmut Kohl toonde hij zich in 2017 veel milder. In een bijdrage voor NRC noemde hij Kohl „een dierbare collega” en iemand die „voor Europa veel heeft betekend”.

Haagse Jaren laat daarentegen de Lubbers van toen spreken. De man die zich ontpopte als succesvol leider van het CDA en nog altijd het record als langst zittende premier van Nederland op zijn naam heeft staan.

Maar ook de man die in 1994 aan het eind van zijn politieke carrière moest meemaken dat zijn partij ineenstortte en vervolgens ook nog de door hem geambieerde baan als voorzitter van de Europese Commissie getorpedeerd zag worden door de toenmalige bondskanselier Kohl.

Lubbers, bondskanselier Helmut Kohl en de Belgische premier Jean-Luc Dehaene Foto Serge Ligtenberg/HH

Beide gebeurtenissen komen samen in het hoofdstuk ‘Het rampjaar’. Lubbers had zijn vertrek soepel willen laten verlopen door CDA-fractievoorzitter Brinkman intern naar voren te schuiven als zijn opvolger. Maar toen het partijbestuur hierop besloot Brinkman versneld aan te wijzen als lijsttrekker om alle speculaties de kop in te drukken voelde Lubbers dit toch „als iets van een coup”.

Toen Brinkman zich vervolgens steeds meer ging afzetten tegen het beleid van het derde kabinet-Lubbers namen de spanningen verder toe. Nadat Brinkman eind november 1993 tijdens een debat over de toekomst van de sociale zekerheid een hard standpunt innam concludeerde Lubbers: „Tot 25 november 1993 heb ik nog vertrouwen in Elco als mijn opvolger. Ik neem het tot dan toe ook voor hem op wanneer anderen zich kritisch tegen hem richten. Na die datum slaat bij mij de twijfel onherroepelijk toe.”

Kohl gooit met modder

Het verzet van Kohl tegen Lubbers als voorzitter van de Europese Commissie is sinds 1994 al vaker uitvoerig beschreven. Het is een combinatie van factoren zoals Lubbers’ bezwaren – zo voelde Kohl het althans – tegen de Duitse eenwording en de manier waarop Nederland het Verdrag van Maastricht had voorbereid.

Maar de echte reden krijgt Lubbers niet te horen en dat ergert hem. „Kohl gaat met modder gooien”, zegt hij nadat een Duitse krant schrijft dat Lubbers eigenlijk secretaris-generaal van de NAVO wil worden.

Theo Brinkel voerde tussen 1992 en 1995 in totaal 21 gesprekken met Lubbers. De door hem geaccordeerde interviews beslaan grote delen van het boek dat zich beperkt tot de jaren dat Lubbers politiek actief was: vanaf het moment dat hij in 1973 minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl aantreedt totdat hij in 1994 kort na zijn aftreden als premier wordt gepasseerd om voorzitter van de Europese Commissie te worden.

Het gaat zoals de ondertitel van het boek zegt, nadrukkelijk om politieke memoires. „Wie van smeuïge verhalen uit zijn persoonlijk leven houdt moet ergens anders wezen”, schrijft Brinkel in zijn inleiding. Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen werkt aan een uitgebreide wetenschappelijke biografie over Lubbers die in 2023 moet verschijnen.

„De politicus beoefent een nobel vak, maar met de noblesse van de man of de vrouw die ook zo nu en dan de riolen moet schoonmaken. Ook dát moet gebeuren. Zeker als er een crisis is kan de politiek een hoop ten goede betekenen. Dan blijkt het een nobel vak te zijn. Zo zijn er heel wat momenten aan te geven. Het is een nobel vak, omdat de politiek beleefd kan worden als een heel bijzondere vorm van verantwoordelijkheid. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de politiek nobel is. Je kunt ook niet een politicus nobel noemen, die zelf alle rotzooi en vuiligheid aan anderen overlaat. Nee, noblesse in de politiek betekent ook betrokkenheid, zélf door de modder gaan.”

