Afrika poliovrij verklaard na tientallen jaren strijd

Het Afrikaanse continent zal dinsdag poliovrij verklaard worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het zeer besmettelijke virus is uitgebannen in Nigeria, het laatste land op het continent waar tot voor kort nog besmettingen waren vastgesteld. Directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus spreekt van „een van de grootste successen op het gebied van volksgezondheid ooit”.

De afgelopen jaren is een grootschalig vaccinatieprogramma uitgevoerd in Nigeria om het virus uit te roeien. „Dit is een belangrijke dag voor mijn Afrikaanse broeders en zusters”, zegt Tedros, die zelf uit Ethiopië komt. „Het laat zien dat we met wetenschap en solidariteit virussen kunnen verslaan en levens kunnen redden.”

Polio is een spierziekte en die normaal gesproken alleen gevolgen heeft voor kinderen jonger dan vijf jaar oud. Er is geen geneesmiddel voor de ziekte, die kan leiden tot verlamming of zelfs de dood als de longspieren aangetast worden. In 1996 raakten in Afrika nog 96.000 kinderen verlamd door het virus. Momenteel zijn alleen nog besmettingen bekend in Afghanistan en Pakistan.