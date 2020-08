Er lagen opeens twee pakjes bij het DHL-ophaalpunt, een rijtjeshuis aan het eind van een doodlopende straat. DHL-stickers op het raam, stilleven in de vensterbank: een DHL-bestelautootje met spinrag, een DHL-vlaggetje, het plastic hoofdje van Shanice van der Sanden en twee kabouters.

„Kijk, een smurf”, zei Leah van Roosmalen (3), terwijl ik haar uit het zitje trok. Tegen de vitrage lag inderdaad ook nog een smurf. Binnen zat iemand voor een enorme televisie, RTL Boulevard.

‘Afhaalpunt’ stond er op een karton boven de brievenbus.

Ik belde aan.

Leah van Roosmalen kroop achter mijn been, hoofdje half ernaast.

De deur ging open.

Ik rook van alles, gehaktballen en halfzware shag dacht ik, maar het kan ook aangebrande lasagne zijn geweest.

Een meisje met een bril, de kille blik van iemand die de deur al te vaak heeft geopend.

„Naam?”

Ik zei mijn naam en dat ik kwam voor twee pakjes.

Geen antwoord, geschuif met de dozen bij de muur.

Uit de woonkamer kwam een hoestbui, ze trok de deur dicht.

„Corona”, piepte Leah van Roosmalen, die ik wel fijn kon knijpen.

Al met al stonden we daar al gauw vijf minuten te zwijgen.

„Hier.”

- „Dank.”

Ze hoefde het paspoort dat ik in mijn hand had niet in te zien. Daag, deur dicht.

Alsof ik moest voelen dat het afhaalpunt niet voor de lol is, maar dat wist ik al wel. Toen ik een krantenwijk had in Velp moest ik de kranten gaan halen bij een echtpaar in Velp-Zuid. Ze opereerden vanuit de keuken. Stonden we daar te dringen met onze fietsen op het plaatsje. Zij riep je naam, hij gooide de pakketten naar je toe.

Het regende altijd, het paste nooit in de krantentas, de krant mocht niet nat worden en niet kreuken. Als er een klacht kwam, kreeg je een preek.

Vrijdag binnen geld halen. Een doorzichtig zakje, het bedrag was er met potlood opgeschreven. Behang met bloemen, een volle asbak, stapels was op stoelen, heel veel honden.

Op een dag was die vrouw opeens dood.

Gevallen in de keuken, aardappels aangebrand, bijna vlam in de pan. Daarna ging die zoon het regelen. Die had een zelfgemaakte tatoeage aan de binnenkant van zijn pols, het aantal kranten klopte nooit meer.

Leah van Roosmalen roerde zich.

Ze wilde het niet, maar ze dacht dat ze een van de pakjes ging laten vallen.

„Dit loopt nooit goed af.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

