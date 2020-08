Zeker tien doden bij dubbele bomaanslag Filippijnen

Bij een dubbele bomaanslag in de Filippijnse stad Jolo op het gelijknamige eiland zijn maandag zeker tien mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AFP. Bijna veertig mensen raakten gewond door twee bommen die kort na elkaar ontploften. De aanslagen zijn nog niet opgeëist.

De eerste bom die afging, hing aan een motorfiets bij een supermarkt in de stad. Daarbij kwamen vijf soldaten en vier burgers om. Terwijl het leger het gebied probeerde te evacueren, bracht een vrouwelijke zelfmoordterrorist verderop in de straat een explosievengordel tot ontploffing. Daarbij viel nog een dode en raakten zes soldaten gewond. Op een markt in de buurt vond het leger een derde, onontplofte bom.

Het eiland Jolo in de provincie Sulu wordt al jarenlang geteisterd door de fundamentalistische terreurgroep Abu Sayyaf. Deze groep is opgesplist in meerdere fracties, waarvan een deel in naam van terreurgroep Islamistische Staat vecht. Abu Sayyaf staat bekend om bomaanslagen, ontvoeringen en onthoofdingen. Naast op de Sulu-eilanden is de militie actief in het westen van het eiland Mindanao.