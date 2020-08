Het spel 30 Seconds is elke avond weer een heerlijk tijdverdrijf tijdens de vakantie. In 30 seconden de juiste woorden raden van je teamgenoot die probeert het woord zo goed mogelijk te omschrijven. Oma heeft het woord ‘Donau’ en geeft aanwijzingen aan kleinzoon in de trant van: ‘water, in Oostenrijk, Wenen, klassieke muziek waarop de kleinzoon roept: „Het Zwanenmeer!”

