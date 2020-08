Urenlange stroomstoring in Syrië door explosie gasleiding

Een explosie bij een belangrijke gasleiding in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus heeft zondagavond een urenlange stroomstoring veroorzaakt door het gehele land. Dat meldt het Syrische staatsmedium SANA. Wat de explosie veroorzaakte is onduidelijk. De Syrische minister van Petroleum en Minerale Hulpbronnen Ali Ghanem zegt te vermoeden dat het om een terroristische daad gaat. De storing is inmiddels grotendeels verholpen.

De explosie vond plaats tussen de steden Ad Dumayr en Ada. SANA heeft beelden vrijgegeven van een brand die zou zijn veroorzaakt door de explosie, evenals foto’s van een pijp waarvan een deel ontbreekt. De zogenoemde Arabische gasleiding is een van de belangrijkste stroomvoorzieners van het land. De gasleiding doorkruist Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon. Voor zover bekend heeft de explosie geen gevolgen gehad in die landen.

Sinds de uitbraak van de Syrische burgeroorlog in 2011 kampt het land vaker met stroomstoringen door beschadigde pijpleidingen. In 2013 schoten rebellen een gasleiding kapot, waarop de electriciteit uitviel in grote delen van het land. In 2016 kwam heel Syrië ook zonder stroom te zitten door een aangetaste leiding.

