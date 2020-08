Twee prominente oppositieleden opgepakt in Wit-Rusland

De Wit-Russische politie heeft maandag twee prominente oppositieleden opgepakt in de hoofdstad Minsk. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat om Olga Kovalkova en Sergej Dylevsky van de zogenoemde coördinatieraad. Zij waren betrokken bij de organisatie van de grootschalige demonstraties die de afgelopen weken in het land plaatsvonden. De laatste daarvan vond zondag plaats, daarbij gingen ruim honderdduizend mensen de straat op.

De coördinatieraad werd dinsdag opgericht door oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. De raad moet helpen bij een „vreedzame overdracht van de macht”. Volgens de openbaar aanklager ondermijnt de raad de nationale veiligheid van het land. Donderdag openden de Wit-Russische autoriteiten om deze reden een strafrechtelijk onderzoek naar de raad.

In Wit-Rusland wordt al drie weken lang gedemonstreerd tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko ruim twee weken geleden. Loekasjenko beweert de presidentsverkiezingen met ruim 80 procent van de stemmen te hebben gewonnen. De uitslag wordt zowel in binnen- als buitenland als frauduleus beschouwd. Tichanovskaja zit in ballingschap in Litouwen, van waaruit ze de oprichting van de coördinatieraad aankondigde. Ze neemt zelf geen zitting in de raad.

Loekasjenko (65), ook wel de ‘laatste dictator van Europa’ genoemd, is al 26 jaar aan de macht. Hij vormde Wit-Rusland om tot een politiestaat. Naar aanloop van de verkiezingen liet hij honderden mensen arresteren. Tichanovskaja stelde zich verkiesbaar nadat ook haar man, een kritische blogger, werd opgepakt. De betogers die na de verkiezingsuitslag de straat opgingen, werden hard aangepakt. De politie zette traangas, flitsgranaten en rubberen kogels in.

