Twee mannen veroordeeld voor geweld tijdens demonstratie coronamaatregelen

Twee mannen zijn maandag veroordeeld voor hun gedrag tijdens een uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag vorige week. Een 39-jarige man uit Wildervank moet acht weken de cel in en een 45-jarige Leidschendammer kreeg 150 uur taakstraf. Tot dat vonnis is de supersnelrechter maandag gekomen.

Donderdag gingen zo’n tweehonderd betogers in Den Haag de straat om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Een groep van zo’n honderd demonstranten keerde zich tegen de politie toen zij te horen kregen dat ze niet naar het Binnenhof mochten.

De 39-jarige man uit Wildervank is veroordeeld voor openlijk geweld tegen agenten omdat hij zand en grind in het gezicht van de agenten gooide. „U maakte deel uit van een groep die agenten belaagd heeft. Dit moet ophouden. Onder andere door uw gedrag dreigt het recht op demonstraties beperkt te worden en dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus de politierechter.

De man uit Leidschendam is veroordeeld omdat hij tegen de fiets van een agent schopte waarbij de agent letsel opliep aan zijn scheenbeen. De politierechter zei: „Agenten die gewoon hun werk doen, worden geconfronteerd met mensen die zich niet aan de regels willen houden. Dat kan niet, zeker niet omdat het einde van corona voorlopig niet in zicht is.”