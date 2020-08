Toezichthouder keurt plasmatherapie versneld goed na druk van Trump

Op aanwijzing van president Trump heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration, toezichthouder op medicijnen, het gebruik van plasma ter bestrijding van het coronavirus tijdelijk goedgekeurd. De ,,noodmaatregel” werd zondag aangekondigd, een dag nadat Trump per tweet had gezegd dat FDA-medewerkers de introductie van de plasmabehandeling om politieke redenen aan het vertragen waren.

Volgens Stephen Hahn, hoofd van de FDA, hebben proeven aangetoond dat de sterfte onder Covid-patiënten met 35 procent afneemt dankzij de plasmatherapie. De behandeling komt erop neer dat een zieke plasma krijgt toegediend van een besmette en genezen patiënt, wiens bloed dus antistoffen bevat. In een persconferentie zondag zei Trump dat dit medicijn een ,,krachtige therapie” is waar de wereld op wachtte. ,,Dit is een doorbraak.”

Vanaf het begin van de uitbraak heeft Trump gezegd dat een vaccin of een behandeling binnen handbereik was. Hij heeft ingezet op het bekorten van de procedures voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De Infectious Diseases Society of America, de beroepsvereniging van specialisten voor infectieziekten, bracht zondagavond direct een temperende verklaring uit. ,,Hoewel er gegevens zijn die positieve signalen opleveren dat plasma van herstelde patiënten werkzaam kan zijn bij individuele Covid-19-patiënten, vooral in de eerste stadia van de ziekte, ontbreekt het ons nog aan data uit gerandomiseerd controleonderzoek”, aldus de verklaring.

Beschuldigende tweets

Zaterdag klaagde Trump op Twitter over vertragingstactieken bij de FDA. Hij beschuldigde FDA-medewerkers ervan deel uit te maken van de ,,deep state – of zoiets”, een ambtelijke samenzwering tegen hem. Zij zouden ontwikkelingen op het gebied van een behandeling tegen Covid-19 expres willen ophouden tot na de verkiezingen van 3 november.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020

In een tweede tweet mopperde Trump nog eens over een besluit dat de FDA in juni nam. Destijds herriep de toezichthouder de tijdelijke toestemming voor het gebruik van hydroxychloroquine bij Covid-19 patiënten. Dit anti-malariamiddel zou niet werken tegen het virus, maar daarentegen schadelijk kunnen zijn voor patiënten met hartklachten. President Trump heeft zich sinds de eerste weken van de uitbraak een voorvechter betoond van hydroxychloroquine en zei het middel zelf preventief te gebruiken.

Nieuwssite Axios meldde zondag dat Trumps handelsadviseur Peter Navarro vorige week maandag op het Witte Huis, was uitgevallen tegen de medici van de FDA, die volgens hem de bestrijding van de epidemie tegenwerkten. ,,Jullie moeten op de Trump-tijd gaan zitten”, zou hij volgens aanwezigen hebben gezegd. Hij beschuldigde hen deel uit te maken van de Deep State. Navarro baarde vorige maand al opzien toen hij Trumps gerespecteerde medisch adviseur, viroloog Antony Fauci in een opinieartikel aanviel. Hij verweet hem ,,er telkens weer naast te zitten”.