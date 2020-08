Groot was mijn vreugde toen begin dit jaar in Amsterdam een pop-uprestaurant met de naam Choucrouterie opende, een restaurant waar zuurkool een hoofdrol kreeg in het menu. Uiteindelijk bleek alleen het hoofdgerecht echt om de zuurkool te draaien: een grote berg daarvan vergezeld met diverse stukken worst, buikspek en ander vlees en aardappelpuree met meer boter dan aardappel. Een geweldig gerecht.

Een gerecht bovendien rechtstreeks uit de Elzas, weet ik nu ik het kookboek Elzas heb kunnen bekijken. Auteur Gérard Goetz is eigenaar van het hotel-restaurant Julien in Fouday in de Elzas, dat al 60 jaar toeristen een plek biedt in die streek. De Elzas is zonder meer een van de interessantste regio’s van Frankrijk, zo aan de grens met Duitsland en met de Rijn en de Vogezen die voor een overvloed aan ingrediënten zorgen.

Overvloed moet ook de gedachte zijn geweest bij de keuze voor de grootte van het kookboek. Ik dacht dat forse kookboeken uit de mode waren; er verschenen de laatste tijd vooral kookboeken van het maatje medium, of zelfs handzame boekjes die in je zak passen. Maar Elzas is er eentje van het formaat stoeptegel. Groot en aanwezig, met een geïllustreerde kaft die gezien mag worden en meer dan honderd recepten. Toch is het geen koffietafelboek – de aandacht wordt duidelijk gestuurd richting recepten en ingrediënten, niet de foto’s.

De Elzas herbergt het beste van twee culinaire werelden, zegt men weleens. Niet zo gek als je bedenkt dat de Noord-Franse streek nog van 1870 tot 1918 bij het Duitse Keizerrijk hoorde. Daardoor kun je er nu zowel lekker (Franse keuken) als veel (Duitse keuken) eten.

Verfijnd zou ik de Elzassische keuken niet willen noemen, maar net als in de rest van Frankrijk weten ze wel hoe ze copieuze gerechten met volle smaken moeten serveren. Denk aan weinig vega, veel vlees, veel aardappels. Specialiteiten als orgaanvlees (kalfsnier, zwezerik), zuurkool en Munster (kaas) maken dat de keuken me aan de winter doet denken, aan wintersport zelfs. Waar je de uren in de kou compenseert met overvloedige lunches naast de piste.

In Nederland was het echter de afgelopen weken nog zo warm dat wij deze week wat zomerse Elzassische gerechten gaan maken. En vooruit, omdat ik niet kan laten, misschien toch ook één recept met zuurkool.

Gérard Goetz Elzas Karakter 408 blz. € 35,00

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 augustus 2020