Microsoft Flight Simulator 2020 is overweldigend gedetailleerd

Microsoft Flight Simulator was ooit, in 1982, een reeks witte lijnen op een zwart scherm. Lang was de luchtvaartsimulator niet te ontwijken: eerst in kleur en daarna naar ‘echt’ 3D in de jaren ‘90. Het raakte zelfs in gebruik als lesmachine voor piloten. En… opeens verdween de reeks. Veertien jaar lang.

De aankondiging van Microsoft Flight Simulator (2020) was een enorme verrassing. Maker Asobo moet jaren in stilte hebben gewerkt, geholpen door de enorme kracht van Microsofts Bing-zoeknetwerk. De zwarte lijntjes en kleine selectie vliegvelden – hier zijn ze allemaal aanvliegbaar, al zijn er slechts enkele tientallen helemaal met de hand nagemaakt – zijn verleden tijd. De nieuwe Flight Simulator is ambitieus in de overtreffende trap, een immens brede ervaring die je op elke plek ter wereld laat vliegen, met – als je wil – het weer en de tijd gelijkgeschakeld aan de werkelijkheid.

Kunstmatige intelligentie

Goed, er zijn genoeg hobbels. Om het landschap na te maken voert Asobo de satellietbeelden van Bing door een kunstmatige intelligentie die heuvel, rivier en huis zo gedetailleerd mogelijk moet namaken. Dat gaat soms mis, met hilarisch bizarre bouwsels tot gevolg als je te dicht op de grond vliegt. Vaker werkt het perfect en laat het je in de illusie dat je écht boven Tokio, New York City of Chersonissos vliegt.

Het vliegen blijft realistisch aandoen voor deze luchtvaart-leek. Soms is het uitermate lastig om je vliegtuig recht te houden, maar een reeks laagdrempelige vlieglessen aan het begin biedt uitkomst. Met wat flauwe grappen helpt je co-piloot je de lucht in, al duurt het even voordat je brokkenloos rondjes kan maken. Voor extra steun keer je je tot het instellingenmenu, dat voor iedereen wel iets te bieden heeft.

Het blijft moeilijk te bevatten dat een bedrijf op deze manier schijnbaar de hele wereld in je computer kan proppen. Microsoft Flight Simulator is een overwinning van de voortschrijdende techniek. Maar ook machtig mooi: scheer dicht over de Alpen bij zonsondergang, en voel je even op vakantie.