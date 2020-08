Sander Schimmelpenninck stopt als presentator Op1

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck stopt als presentator van de dagelijkse talkshow Op1. Donderdag 27 augustus zal hij voor het laatst te zien zijn bij het programma, bevestigt hij op sociale media na berichtgeving van omroep WNL. Het is nog niet bekend wie Schimmelpenninck vervangt.

Vanaf januari presenteerde Schimmelpenninck de talkshow iedere donderdag samen met Welmoed Sijtsma. Schimmelpenninck vindt zijn rol als presentator te beperkt, zegt hij volgens WNL in zijn podcast Zelfspodcast. Naar eigen zeggen twijfelde hij al langer over de functie en heeft hij zich „erin laten lullen”. „Het was voor drie maanden bedoeld als experiment”, aldus Schimmelpenninck. „Het liep door corona maar door, terwijl mijn twijfels bleven. Het heeft nooit 100 procent als mijn rol gevoeld.”

In juni liet Schimmelpenninck de NPO weten te willen stoppen bij het programma. Hij is de zomerperiode nog doorgegaan, zodat de talkshow vervanging kon regelen. Schimmelpenninck is hoofdredacteur van zakenblad Quote, columnist bij de Volkskrant en presentator van het televisieprogramma Dragon’s Den op NPO1.

Lees ook dit zomeravondgesprek met Schimmelpenninck en rapper Sofiane Boussaadia (Boef): ‘Ik hou wel van een vrouw met een beetje hersens’