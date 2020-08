Bij gebrek aan toeristen richt Royal Delft zich op 'moderne smaak van Nederlanders'

Het hoogseizoen voor Royal Delft, maker van sieraardewerk, is in april en mei. Dan is de Keukenhof open. Toeristen uit het Midden-Oosten, Japan of de Verenigde Staten combineren de tulpen in Lisse graag met wat Delfts Blauw.

Maar door de corona-pandemie waren dat nou nét de maanden dat de fabriek en het bijbehorende museum van Royal Delft dicht moesten.

De omzet van de ‘Royal Delft Experience’, normaal goed voor 140.000 bezoekers op jaarbasis, slonk in de eerste zes maanden van dit jaar met 1,9 miljoen euro. Het is de voornaamste reden dat Royal Delft Group over afgelopen halfjaar rode cijfers meldde: een verlies van 364.000 euro. De omzet kwam uit op 2,5 miljoen euro.

De onderneming, onder de naam De Porceleyne Fles het oudste beursgenoteerde bedrijf in Nederland, is ook vastgoedexploitant. Daarmee had de Royal Delft Group wél een succesvol halfjaar. De huuropbrengsten stegen met ruim 20 procent.

Toeristen uit verre bestemmingen als Japan zullen voorlopig niet terugkeren naar Delft, zegt bestuursvoorzitter Henk Schouten. Daarom probeert Royal Delft nu meer bezoekers van dichtbij te verleiden: Duitsers en Nederlanders. Zo biedt ouderenbond ANBO nu ‘Royal Delft zomeractiviteiten’.

Daar wordt ook het assortiment op aangepast, zegt Schouten. „We waren erg gericht op souvenirs, ouderwets Delfts Blauw.” Dingen die Amerikanen en Japanners in tourbussen leuk vinden, kortom.

Nu richten op ‘moderne smaak’

Maar Royal Delft richt zich inmiddels in de productontwikkeling meer op de „moderne smaak van de Nederlanders”, die in normale jaren zo’n 20 procent van de bezoekers uitmaken. „Daar waren we voor corona ook al wat mee bezig. Meer gebruiksgoederen, minder souvenirs”, zegt Schouten. „We moeten er rekening mee houden dat dit nog veel langer kan gaan duren.”

Royal Delft Group moest de afgelopen maanden al vaker slecht nieuws melden. Volgende maand valt het doek voor bedrijfsonderdeel Royal Leerdam Crystal, zo werd in april bekendgemaakt. De bijna 150 jaar oude glasfabriek, waar luxe kristallen producten nog met de mond worden geblazen, had het ook al vóór de coronacrisis moeilijk, zei Schouten toen.

Corona zou Royal Leerdam het laatste zetje hebben gegeven. De ‘opheffingsuitverkoop’ van het kristalbedrijf leverde nog 300.000 euro op. Tien voltijdsbanen gaan er verloren. Ook bij de aardewerkfabriek Royal Delft verdwijnen negentien banen, bleek in juni.

Een lichtpuntje was de vastgoedtak die Royal Delft Group sinds 2018 optuigt. Die bestaat volgens Schouten nu uit een aantal appartementen, een groot kantoorpand en een villa. De huuropbrengsten stegen met ruim 20 procent naar 900.000 euro (door groei van de portefeuille, niet door huurverhogingen).

Dat vastgoed is bedoeld als „diversificatie” van de onderneming, aldus Schouten. De opbrengsten dienen „ter ondersteuning” de aardewerkproductie van Royal Delft. Schouten: „Dat heeft dit half jaargoed gewerkt.”