Robbe De Hert, vader van de Vlaamse cinema, overleden (77)

De Vlaamse filmregisseur Robbe De Hert is maandag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat melden Belgische media na een verklaring van familie en vrienden. De Hert was al enige tijd ziek en overleed aan de gevolgen van suikerziekte.

In 1980 brak De Hert door als regisseur met de film De Witte van Sichem over armoede op het Vlaamse platteland rond 1900. In Nederland werd hij vooral bekend met zijn verfilming van het boek van Willem Elsschot Lijmen/Het been met Willeke van Ammelrooy en het tweeluik Blueberry Hill en Brylcream Boulevard.

De Hert werd ook wel gezien als de vader van de Vlaamse cinema. Hij maakte documentaires over de geschiedenis van de Nederlandse en Belgische film, was medeoprichter van het filmcollectief Fugitive Cinema en runde filmtheaters. Hij vocht zijn hele carrière tegen de gevestigde orde waardoor hij ook wel ‘enfant terrible’ werd genoemd. Zo gaf hij in zijn laatste film, de documentaire Hollywood aan de Schelde, zijn ongezouten mening over de geschiedenis van de Vlaamse film. Ook was hij maatschappelijk zeer betrokken. In 2012 deed hij bij de gemeenteraadsverkiezingen mee voor de Vlaamse socialistische politieke partij Rood!. Hij werd niet gekozen. De Vlaamse minister-president Jan Jambon noemt hem op Twitter een „groot regisseur”.