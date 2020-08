Trump-adviseur Kellyanne Conway vertrekt uit het Witte Huis

De 53-jarige adviseur is een ervaren spindoctor en was de eerste vrouwelijke campagnemanager bij de Republikeinse partij. Conway is onder meer bekend van de uitdrukking alternative facts, die zij vier jaar geleden gebruikte toen het Witte Huis bleef volhouden dat een recordaantal mensen Trumps inauguratie had bijgewoond terwijl op foto's te zien was dat dit niet het geval was.

Beide Conways zeggen vrijwillig te stoppen, om meer te kunnen focussen op hun vier kinderen. De aankondigingen van het echtpaar komen op de vooravond van de Republikeinse conventie. Tijdens die bijeenkomst zou Kellyanne Conway een toespraak houden. Het is onbekend of ze dit nog steeds zal doen.

Minuten voor de aankondiging van Conway maakte haar man George Conway bekend dat hij terugtreedt uit The Lincoln Project. Dat is een door Republikeinen opgerichte lobbyclub die zich inzet tegen de herverkiezing van president Trump.

Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway legt aan het eind van de maand haar functie neer. Dat maakte zij maandag bekend op Twitter . Conway stond in 2016 aan het hoofd van de campagne van de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump en is sindsdien een van de belangrijkste adviseurs van de regering-Trump.

Welkom in een nieuw blog

In dit blog houden we het laatste nieuws bij over de campagne in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november.

Deze week staat het partijcongres van de Republikeinen op de agenda, van 24 tot en met 27 augustus in Charlotte, North Carolina. Net als de Democratische conventie wordt het congres in afgeslankte vorm en met name virtueel gehouden. President Trump en vicepresident Mike Pence zullen worden voorgedragen voor een tweede termijn.

Op het Democratische congres vorige week aanvaardden Joe Biden - op afstand - zijn nominatie als presidentskandidaat, met Kamala Harris als zijn running mate.

