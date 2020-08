Protesten in Wisconsin na neerschieten zwarte man door politie

Honderden inwoners van de Amerikaanse staat Wisconsin zijn maandagmorgen de straat op gegaan uit woede over een schietpartij waarbij een zwarte man ernstig gewond is geraakt. De politie heeft de menigte met traangas uiteengedreven, meldt persbureau AP. Agenten schoten het slachtoffer, Jacob Blake, zondagavond in zijn rug.

Over de toedracht van de schietpartij, in de stad Kenosha, is nog veel onduidelijk. Volgens de politie waren agenten afgekomen op een melding van een „incident in de huiselijke sfeer”. Videobeelden op Twitter tonen de afloop. Drie agenten met getrokken pistolen achtervolgen Blake, die het portier van een geparkeerde auto opent en naar binnen buigt, met zijn rug naar de agenten. Dan klinken er zeven schoten.

Blake werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en is er volgens de politie ernstig aan toe. Het is niet bekend of hij een wapen had. De agenten zijn met verlof gestuurd, volgens AP een standaardprocedure wanneer er geschoten is door de politie. Uit de video wordt niet duidelijk wie van de agenten de schoten afvuurde op Blake.

‘Niet de eerste’

De Democratische gouverneur van Wisconsin Tony Evers heeft zich op Twitter uitgesproken over de schietpartij. „Hoewel we nog niet alle feiten kennen, staat vast dat Jacob Blake niet de eerste zwarte persoon is die is neergeschoten, verwond of genadeloos vermoord door politieagenten in ons land”, schrijft Evers. Hij „hoopt oprecht” dat Blake zijn verwondingen zal overleven.

Drie maanden geleden leidde de dood van George Floyd tot een grote golf van demonstraties in de VS. De zwarte, ongewapende man werd door een agent minutenlang op de grond gedrukt, met de knie van de politiebeambte in zijn nek. Floyd overleefde het niet. De Black Lives Matter-protesten die ontstonden na Floyds dood verspreidden zich ook naar onder meer Nederland.