Op de bazaar is het nu eenmaal druk

Het kamertje boven in hal 33, daar bevindt zich het centrale omroepsysteem van de Beverwijkse Bazaar, een overdekte markt in Noord-Holland. De deur is meestal op slot, maar afgelopen zondagochtend blijkbaar niet.

„Wij zijn geen dieren”, klonk plots door de speakers van de markthallen. „Je kunt niet zomaar van de ene op de andere dag gaan sluiten. Dat doen we niet! Laat de handhaving maar komen, de gemeente.”

De stem was van een ondernemer met Amsterdamse tongval. „Toon eenheid!”, zei hij. „Ga open met je toko. Ga open en verkoop!”

„Ja, dat was een collega die er genoeg van had”, zegt Aissa Douiri, begripvol. Zelf staat hij als poelier al 32 jaar op de bazaar, maar zoiets als zondag had-ie niet eerder meegemaakt.

Marktlui durfden hun waar amper te verkopen uit angst voor handhavers van de gemeente. Vertwijfeld stonden ze voor hun kramen met groenten, fruit, vlees, kleding. Rolluiken gingen open en weer dicht, open en weer dicht. „Het was één grote chaos.”

De chaos begon met een brief van de veiligheidsregio Kennemerland. Die had zaterdag de bazaar laten weten dat hallen 30, 31, 32 en 33 per direct moesten sluiten voor de duur van twee weken.

De handhavers hadden geconstateerd dat in strijd met de noodverordening de anderhalvemeterregel „niet of nauwelijks” in acht werd genomen door bezoekers. Op meerdere locaties was een „aanzienlijke drukte” geconstateerd en „in het belang van de volksgezondheid” was „onmiddellijk handhavend optreden” noodzakelijk.

De kerk of de bazaar

Ook de marktkooplui zagen heus dat bezoekers de afstandsregels niet zo nauw namen. De bazaar met veertien hallen, honderden winkels en tientallen horecazaken is een begrip in de omgeving. Het is er nu eenmaal druk.

Zeker vroeger, toen winkelcentra op zondag dicht waren en je alleen kon kiezen tussen een bezoek aan de kerk of de Beverwijkse Bazaar. Nog altijd drommen er elk weekend enkele tienduizenden mensen samen om te voelen aan een leren tas of te proeven van een kiwi.

In maart moest de bazaar vanwege de coronacrisis enkele maanden dicht. Met de nodige aanpassingen ging-ie daarna open. Eenrichtingsverkeer, mondkapjes voor de verkopers, verruimde openingstijden om bezoekers te spreiden, weigeren van bezoekers als een hal te vol loopt.

Maar klanten hebben „schijt” aan de regels, klinkt het onder de marktkooplui. „Je ziet ze soms pal naast elkaar staan”, zegt Douiri. „Mensen zijn niet bang meer voor corona.”

De bazaar had graag een mondkapjesplicht voor de bezoekers gehad, maar dat mocht niet. Zo’n proef, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio, is alleen toegestaan in Amsterdam en Rotterdam. De bazaar had ook de hallen willen verbreden, maar die investering is nog niet gedaan.

En zo constateerden de gemeente en de veiligheidsregio tijdens een werkbezoek vrijdag dat de afstand tussen bezoekers onvoldoende was. Ze sommeerden de bazaar minder bezoekers toe te laten, maar de situatie was de dag erop niet verbeterd.

Zaterdagavond om half elf stuurden ze de directeur van de bazaar een brief met daarin de oproep vier hallen, waaronder de foodcourts en de Oosterse markt, hét hart van bazaar – met verkopers die er al tientallen jaren staan – per direct te sluiten.

Alles de vuilnisbak in

„Wij waren overvallen door het besluit”, zegt Mariska Roos, woordvoerder van de bazaar. „Je kunt niet de avond tevoren tegen al die ondernemers zeggen dat ze hun waar niet mogen verkopen. Dan moet alles de vuilnisbak in!” Bovendien, zegt ze, kon de bazaar het besluit niet nemen „omdat wij dan aansprakelijk worden gehouden voor alle verliezen”. Ook zouden de uitgangen „vanwege brandvoorschriften” open moeten blijven.

Net als veel andere ondernemers hoorde Aissa Douiri pas van het besluit toen hij zondagochtend zeven uur al voor de deur stond van de bazaar, klaar om te beginnen. „De marktmeester zei: jullie mogen niet open vandaag. En als je het wel doet, dan op eigen risico. Ik dacht: hè, hoe kan dat? Ik heb ingekocht, alles ligt klaar in de vitrine.”

In allerijl had de Bazaar buiten aan de weg kraampjes neergezet, maar daar konden vooral groente- en fruitverkopers terecht. Douiri verkoopt kippenvleugels, filet, hele kippen, shoarma. „Wat moet ik buiten zonder koeling?”

En zo waren er wel meer, onder wie kleermakers, die niks konden zonder elektriciteit. Een deel van hen besloot toch open te gaan. Twee ondernemers stonden buiten op de uitkijk om te waarschuwen als de handhaving eraan kwam. Die kwam pas tegen zes uur ’s avonds. Twintig agenten.

Hadden de ondernemers eerder over de sluiting geweten, dan was er niet zo veel aan de hand geweest, zegt Douiri. „Regels zijn regels, corona is corona. Dat begrijp ik. Maar nu had iedereen z’n handel al binnen staan, en dan komt zo’n besluit te laat.”

Hij heeft voor 1.500 euro aan kip weggegooid.

