Waarom er weer een belangrijke adviseur van Trump vertrekt

Behalve dochter Ivanka Trump en schoonzoon Jared Kushner zijn er amper mensen over uit de begindagen van het Witte Huis onder president Donald Trump. Ook adviseur van het eerste uur Kellyanne Conway (53), op papier nog altijd een van zijn belangrijkste en loyaalste medewerkers, geeft er nu de brui aan.

Als reden voor haar vertrek geeft Conway dat het thuisonderwijs van haar vier tienerkinderen door corona de komende tijd veel van haar gezin zal vergen. „Het wordt minder drama en meer mama”, liet ze zondagavond laat weten.

Onder dat „drama” vallen wellicht de uitingen op TikTok en Twitter van dochter Claudia (15), die aan haar honderdduizenden volgers al maanden laat weten hoe verdorven ze haar moeder en diens werkgever vindt. Afgelopen zondag twitterde de puberdochter dat ze gerechtelijke stappen wil ondernemen om onder de ouderlijke macht uit te komen.

‘Leven geruïneerd’

Die tweet was onderdeel van een hele trits, waarin Claudia Conway onder meer stelde dat het werk van haar moeder in het Witte Huis haar „leven heeft geruïneerd”. Ze sloot af met de mededeling dat ze tijdelijk stopte met sociale media, vanwege haar „geestelijke gezondheid”.

Niet lang daarna maakte Kellyanne Conway haar vertrek bekend. Haar man George, advocaat en fanatiek tegenstander van Trump, liet tegelijkertijd weten dat hij zich terugtrekt uit ‘The Lincoln Project’, een verbond van Republikeinen die er alles aan willen doen om Trump bij de verkiezingen in november voorgoed uit het Witte Huis te krijgen.

Kellyanne Conway noemt zichzelf devoot katholiek, beroept zich graag op haar volkse afkomst en gokte in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 aanvankelijk op de Republikeinse senator Ted Cruz. Toen die afhaakte, koos Conway voor Trump, die ze al kende omdat ze met haar man in de Trump Tower in New York had gewoond.

Conway, die Trump eerder had weggezet als iemand die geld verdient ten koste van de gewone man, wist lijn aan te brengen in de chaotische campagne van de latere president. Door haar langdurige ervaring met opiniepeilen onder vooral conservatieve stemmers (ze had sinds 1995 een eigen bureau) en haar zelfverklaarde voelsprieten voor „wat er leeft”, werd ze de eerste vrouwelijke campagnemanager die een president verkozen kreeg.

Dat kwam onder meer doordat Conway meende dat veel middelbaar- en hogeropgeleide kiezers in arbeidersstaten (blue collar) in onderzoeken sociaal wenselijke antwoorden gaven. En in die resultaten werden vervolgens ook nog eens selectief gewinkeld door Democratisch gezinde media.

„Er zijn heel veel undercover Trump-stemmers”, verklaarde ze drie maanden voor de presidentsverkiezingen van 2016. Op basis van interne kiezersonderzoeken van Trumps campagneteam, onder leiding van Conway, werd uiteindelijk vol ingezet op staten als Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, die al decennialang Democratisch blauw kleurden. Met resultaat: de staten kleurden Republikeins rood en brachten Trump de overwinning.

‘Alternative facts’

Toch zal Conway niet voornamelijk herinnerd worden om haar gefocuste en doordachte aanpak van de campagne. Haar bekendheid stamt vooral van ná de verkiezing van Trump in november 2016, toen ze de rol kreeg van adviseur en spin doctor. In die hoedanigheid was ze een fel verdediger van de president, tegen de klippen van de waarheid op.

Zo muntte ze in januari 2017 de term ‘alternative facts’, nadat toenmalig Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer loog over de bezoekersaantallen tijdens de inauguratie van Trump. Ze verzon in meerdere interviews een terroristische slachting („Bowling Green-massacre”) om een immigratieban op moslims te rechtvaardigen. En steeds vaker maakte ze fouten, door onsamenhangende verhalen op te hangen tegenover journalisten, bijvoorbeeld rond het vertrek van de kortstondige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Op de achtergrond

Waar veel van de hooggeplaatste stafleden niet zelden abrupt en met slaande deuren vertrokken, is Conway de afgelopen jaren eerder vervaagd en op de achtergrond geraakt. Ze was nog steeds de hoogste vrouwelijke adviseur van Trump en mocht nog altijd onaangekondigd de Oval Office in stappen, een recht dat niet velen hebben.

Maar Conway zelf kwam de laatste tijd vooral in het nieuws door de felle anti-Trump-campagnes van haar man en zijn Lincoln Project, die vervolgens overtroffen werden door hun opstandige 15-jarige puberdochter op sociale media.

Ze zegt „met diepe dankbaarheid” terug te kijken op haar tijd met Trump. De suggestie dat ze bewust een zinkend schip verlaat, vindt geen weerklank in haar eigen verklaring. „Mijn man en ik verschillen vaak genoeg van mening, maar we zijn verenigd in wat het belangrijkst is: onze kinderen.”