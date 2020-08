Oostenrijk zet Russische diplomaat uit ‘wegens spionage’

Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken zet voor het eerst een Russische diplomaat het land uit. De tot ‘persona non grata’ verklaarde diplomaat, werkzaam bij de Russische ambassade in Wenen, heeft tot 1 september om Oostenrijk te verlaten. Dat heeft het ministerie maandag bekendgemaakt, melden Oostenrijkse media.

Het ministerie heeft geen verklaring gegeven voor de uitzetting. De Oostenrijkse krant Kronen Zeitung schrijft dat de diplomaat betrokken was bij een langlopende spionage-affaire. De Rus zou jarenlang hebben gespioneerd bij een technologiebedrijf, met behulp van een Oostenrijkse werknemer van het betreffende bedrijf. De krant meldt niet of de diplomaat informatie verkregen heeft.

De medewerker zou de spionage uiteindelijk hebben opgebiecht aan zijn leidinggevende binnen het techbedrijf. Tijdens het daarop volgende onderzoek en proces noemde hij de naam van de Russische diplomaat als persoon waar hij verantwoording aan aflegde, schrijft de krant. Omdat diplomaten in het buitenland onschendbaar zijn, kon de Rus niet worden opgepakt.

‘Onverenigbaar’

De Russische ambassade in Wenen laat in een verklaring weten „verontwaardigd” te zijn over de „ongegronde beslissing van de Oostenrijkse autoriteiten, die schadelijk is voor de constructieve relaties”. Een „vergelijkbaar antwoord uit Moskou zal niet lang op zich laten wachten”, aldus de ambassade.

Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde vorige week in een vergelijkbare zaak ook de uitzetting van een Russische diplomaat aan. De man was werkzaam bij het departement voor de handel binnen de Russische ambassade in Oslo en zou met behulp van een Noors staatsburger hebben gespioneerd, meldde persbureau Reuters.

Welke informatie de diplomaat verkregen heeft is niet duidelijk, maar volgens de Noorse geheime diensten ging het om een zaak die „vitale nationale belangen” kon schaden. „Hij heeft acties ondernomen die onverenigbaar zijn met zijn rol en status als diplomaat”, aldus een woordvoerder van het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken.