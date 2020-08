Nederlandse toeristen in Spanje voelen zich overvallen door nieuwe ‘code oranje’

Duizenden Nederlandse toeristen in Spanje zijn verrast door het vernieuwde reisadvies dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maandagmiddag rond 16.30 uur uitvaardigde, waardoor het Zuid-Europese land, net als delen van Frankrijk, is bestempeld als ‘code oranje’ in verband met de verspreiding van het coronavirus.

„Ik heb geprobeerd om nog voor middernacht weg te komen, maar dat is vrijwel niet te doen”, zegt Sacha Engels (59) vanuit de Catalaanse badplaats L’Escala. „Ik blijf sowieso tot zaterdag. En daarna zal ik in zelfquarantaine gaan.”

De Nederlandse overheid paste het reisadvies op maandagmiddag aan naar aanleiding van de sterke toename van het aantal besmettingen in Spanje, dat nu boven de 400.000 ligt. Sinds afgelopen vrijdag zijn er bijna 20.000 nieuwe gevallen bijgekomen. Sinds het begin van de pandemie zijn er 28.872 mensen met Covid-19 overleden.

Spanje is koploper in Europa als het gaat om het aantal met Covid-19 bevestigde inwoners per hoofd van de bevolking. Verschillende autonome regio’s hebben verscherpte maatregelen afgekondigd. Zo zijn samenscholingen in Catalonië en Murcia verboden. Inwoners van Madrid wordt gevraagd sociale contacten te beperken.

Het is volgens de Nederlandse ambassade in Madrid niet vast te stellen hoeveel Nederlandse toeristen zich op dit moment in Spanje bevinden.

Reisorganisaties TUI en Corendon hebben er samen meer dan vijfduizend Nederlanders zitten. Nederlanders die zich vanaf 25 augustus op Spaans grondgebied begeven wordt dringend verzocht bij terugkeer tien dagen in ‘thuisquarantaine’ te gaan. Het is aan de reizigers zelf om de gezondheidsrisico’s af te wegen en op basis daarvan een besluit te nemen om een vakantie al dan niet af te breken. „We raden Nederlandse toeristen die nu in Spanje zijn aan de mogelijkheden te onderzoeken terug te keren”, zegt Jan Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Spanje.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt met het besluit om heel Spanje ‘oranje’ te maken, andere landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland die dat al eerder deden. Nederland heeft verder de Franse regio’s Sarthe (in het noordwesten, met hoofdstad Le Mans), Hérault en Alpes Maritimes (beide in het zuiden), het prinsdom Monaco en de Schotse stad Aberdeen met code oranje bestempeld.

Aanvankelijk golden de maatregelen in Spanje alleen voor een aantal steden en regio’s waaronder Madrid, Barcelona, Aragón, de Balearen en een deel van Andalusië. Populaire bestemmingen als de Costa Brava, de Costa Blanca, de Costa del Sol en de Canarische Eilanden waren tot 25 augustus wel als ‘geel’, en daarmee als gebieden met beperkte risico’s, aangemerkt.

Overvallen

Duizenden Nederlandse toeristen werden op maandagmiddag overvallen door de plotseling aanpassing van het reisadvies. De zes Nederlandse gasten van de bed and breakfast Can Portell in het Catalaanse plaatsje Sant Andreu del Terri hebben na onderling overleg besloten hun vakantie door te zetten. „Ze raakten wel allemaal in de stress door dit bericht. Het is wel heel abrupt”, zegt eigenaresse Debbie de Jong via de telefoon. „Ze voelen zich hier allemaal volledig veilig en proberen het beste ervan te maken. Ze genieten nog een paar dagen van de zon, het eten en de wijn voordat ze teruggaan.”

Het zestal zal zich in Nederland zoveel mogelijk aan de voorschriften houden, hebben ze gezegd. „Ik wil het zeker niet bagatelliseren, maar ik denk dat de kans op besmetting in de metro van Amsterdam hoger is dan hier. Het is aan een ieder zelf om zijn verantwoordelijkheid te nemen”, zegt Sacha Engels vanuit het noorden van Catalonië. „Ik had een aantal afspraken in Nederland staan, maar die zeg ik nu allemaal af. Ik zal na terugkeer zoveel mogelijk binnen blijven. Alleen mijn honden zal ik hun dagelijkse rondjes in Broek in Waterland niet ontnemen.”