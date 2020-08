Nederland en Suriname willen binnen drie maanden ambassades heropenen

Nederland en Suriname willen binnen drie maanden weer ambassadeurs in beide landen hebben. Dat schrijft persbureau ANP. De afspraak om weer ambassadeurs uit te wisselen stond al langer, maar nu is er ook een termijn bepaald. Op 25 november, als Suriname 45 jaar onafhankelijkheid van Nederland viert, moeten de diplomaten op hun post zitten.

Onder president Bouterse bereikte de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname een dieptepunt. Met name de rol van de ex-president in de Decembermoorden en het feit dat Bouterse in Nederland bij verstek veroordeeld was tot elf jaar cel voor drugshandel zorgde ervoor dat projecten werden stopgezet en er sinds 2017 slechts een zaakgelastigde in Paramaribo zat.

Met het aantreden van de nieuwe president Chan Santokhi willen beide landen de banden weer aanhalen. Henk van der Zwan, die al de zaakgelastigde van Nederland in Suriname was, zal volgens de Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws de nieuwe ambassadeur in Paramaribo worden.

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin is momenteel in Nederland op werkbezoek. Tijdens een ontmoeting met zijn Nederlandse collega Stef Blok werd bekendgemaakt dat Nederland 3,5 miljoen euro aan Suriname schenkt om te helpen met de strijd tegen het coronavirus. In Suriname zijn in totaal 3.607 besmettingen met Covid-19 geregistreerd. 58 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.