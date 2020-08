Man aangehouden om antisemitische aanval in Oostenrijkse stad Graz

In Oostenrijk is zondag een 31-jarige Syrische man aangehouden in verband met een aanval op de leider van de Joodse gemeenschap in de stad Graz en vernielingen van een synagoge. Dat meldt persbureau AP maandag. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer heeft de man bekend en had hij een extremistisch „islamitisch motief”. Hij verbleef sinds 2013 in Oostenrijk.

De leider van de Joodse gemeenschap Elie Rosen werd zaterdag aangevallen met een stuk hout nadat hij een man had aangesproken die op de binnenplaats van de synagoge met een steen gooide. Rosen kon in zijn auto wegkomen waarna de man vluchtte. Die week waren twee keer eerder vernielingen aangericht aan de synagoge.

Volgens minister Nehammer wordt de 31-jarige man ook verdacht van vandalisme tegen een katholieke kerk en een LGBTQ-buurtcentrum. De beveiliging van Joodse instellingen is afgelopen weekend aangescherpt na de aanval. Bondskanselier Sebastian Kurz zei zaterdag „geschokt” te zijn door de aanval op Rosen. „Voor antisemitisme kan in Oostenrijk geen plaats zijn.”