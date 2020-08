Los het stikstofprobleem in de bouw niet op via veevoer

Wie oppervlakkig kijkt naar de stikstofproblematiek en de boerenprotesten, zal misschien denken dat met het afschaffen van de veevoermaatregel afgelopen week het zoveelste punt is gemaakt door de boerenorganisaties. Maar het is juist de schrijnende oppervlakkigheid van de maatregel, die de stikstofdiscussie de afgelopen weken op scherp heeft gezet. De samenleving heeft via goedkoop voedsel de vruchten geplukt van de huidige veehouderij, het is onredelijk de boeren en hun dieren voor de kosten te laten opdraaien nu het systeem spaak loopt. Dit vergt ook reflectie van de samenleving. Voor dierenartsen is hier een grens bereikt. Zij hebben zich – tegen de gewoonte in – flink geroerd in de maatschappelijke discussie.

Arjan Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde Universiteit Utrecht Sophie Deleu, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

Dierenartsen maakten zich zorgen over de negatieve effecten van de veevoermaatregel op de Nederlandse melkkoeien. Plotse rantsoenwisselingen en minder eiwit in het voer kunnen gemakkelijk leiden tot gezondheidsproblemen. Geven we koeien en kalveren plotseling minder eiwit, dan leidt dit tot acute veranderingen in de stofwisseling en daarmee gepaard gaande ziektebeelden.

De relatie tussen stikstof, eiwit en gezondheid is complex. Maar we mogen rustig stellen dat gemorrel aan de hoeveelheid en de kwaliteit van het eiwit in het voer, gevolgen heeft voor het welbevinden, de weerstand en ziekte bij dieren.

Hoger doel

Zo’n veevoermaatregel zou misschien nog te verdedigen zijn, als daar een hoger doel mee werd gediend. Wanneer gesteld wordt dat de stikstofuitstoot in de veehouderij omlaag moet, door minder import van eiwit uit het buitenland, terugdringen van gebruik van kunstmest en het sluiten van kringlopen, mag dit niet ten koste gaan van gezondheid en welzijn.

Daarom moet het belang van het dier zwaarder meewegen in het beleid en bij de keuzes die gemaakt worden wanneer we ons land inrichten.

Uiteraard heeft dat gevolgen voor de veehouderij. Bij eenzelfde productieniveau betekent dat minder dieren, bij lagere productieniveaus betekent dat andere rassen of andere productiesystemen. Dieren worden dan niet alleen gehouden voor de productie van melk, vlees of eieren, maar ook voor bijvoorbeeld landschaps- of natuurbeheer. Robuuste dieren, die tegen een stootje kunnen en makkelijk met dieetwijzigingen kunnen omgaan in een houderijsysteem dat tegen een stootje kan. Dat kan echter alleen langs de weg der geleidelijkheid worden bereikt.

Een veevoermaatregel die ziekte bij melkkoeien veroorzaakt, kan en mag niet de oplossing zijn voor het korte-termijngebrek aan stikstofruimte voor woningbouw.

De transitie naar een circulaire landbouw met oog voor gezondheid en welzijn vraagt een gezamenlijke inspanning. Niet alleen van de landbouw. Alles hangt samen. Niet alleen eten en wonen, ook mensen en dieren. Het kost tientallen jaren aan hoogwaardige kennis en investeringen om een gezonde veestapel op te bouwen. Naast alle klimaat- en emissieaspecten die van belang zijn in de transitie naar een duurzame veehouderij moeten we het dier centraal stellen.

Liever dan ageren tegen voorgestelde maatregelen van de minister denken wij vanuit dat perspectief mee over een gezonde toekomst van de Nederlandse veehouderij.