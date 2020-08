Koning en koningin na overtreding coronaregels: ‘niet goed opgelet’

Anderhalve meter afstand houden is ook voor Willem-Alexander en Máxima lastig. Dat blijkt althans uit een foto die op sociale media circuleert en waarop het paar naast een onbekende man staat.

„In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed opgelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen”, schreven de koning en koningin maandagochtend in een verklaring.

Volgens RTL Nieuws is de foto genomen in Griekenland, waar de koning en koningin met vakantie zijn, en is de man een van de eigenaren van een restaurant. De Rijksvoorlichtingsdienst wil verder niets over de foto zeggen. „Het gaat hier om een privésituatie”, zegt een woordvoerder.

De koning en koningin beperkten vanwege de coronamaatregelen de afgelopen maanden juist hun bezoeken. Bij de bezoeken die wel doorgingen, werd het aantal deelnemers beperkt, en vaak werden die ook niet aangekondigd om een grote toeloop van mensen te voorkomen. Om die reden gaan bijvoorbeeld in september de rijtoer en balkonscène op Prinsjesdag niet door.

Bild publiceerde andere foto’s

Afgelopen dagen waren ook andere foto’s van de vakantievierende koning en koningin te zien, op en rond hun jacht Alma, hij in short en poloshirt, zij in bikini. Volgens het Duitse boulevardblad Bild, die ze publiceerde, zijn de beelden gemaakt bij Mykonos.

Dat kan leiden tot gerechtelijke stappen tegen het blad. Sinds een uitspraak uit 2004 van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is duidelijk dat de rechter dergelijke privébeelden alleen toelaat als ze nieuws zijn. De zaak toen was aangespannen door Caroline van Hannover (van Monaco). Zij werd gefotografeerd in badkleding in een strandclub. Het Hof oordeelde dat uit bekendheid niet voortvloeit dat je vogelvrij bent.

Daarop baseerde het Koninklijk Huis in 2005 de mediacode: fotografen laten de Oranjes in privétijd met rust en in ruil daarvoor mogen zij een paar keer per jaar het hele gezin fotograferen.