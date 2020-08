‘Kom maar op, we hebben een tegengif nodig’

Onder een grijze lucht zit de hoop van de wereld op het parkeerterrein van een universiteitsgebouw aan de rondweg van Kaapstad. Er zijn vanochtend slechts vier vrijwilligers komen opdagen, ze zitten op plastic stoeltjes voor een tentje. De helft van hen zal straks worden geïnfecteerd met een vaccin tegen SARS-CoV-2, beter bekend als Covid-19. Dan gaan de doctoren die druk in de weer zijn met vragenformulieren kijken of het vaccin, dat is ontwikkeld door de Universiteit van Oxford, hen de komende maanden beschermt tegen het virus - en met welke bijwerkingen. De andere twee krijgen een placebo.

Reagan Adams (29) staart naar zijn schoenen, terwijl hij wacht tot de artsen hem kunnen ontvangen. Hij is hier niet met grote gedachten gekomen. Hij werd aangespoord om mee te doen met de proef door een maatschappelijk werker die hem in Mitchell’s Plain tegenkwam. Die wijk in de verpauperde Kaapse vlakten heeft het de afgelopen weken hard te verduren gehad. Voedseltransporten en supermarkten werden overvallen. Gemiddeld één op iedere twee Kapenaren verloor zijn baan. Ook Adams, voorheen installateur, heeft niet veel anders te doen. „Die struggle is echt”, zegt hij in de mengeling van Engels en Afrikaans die hier gewoon is. „De mensen hebben het zwaar. Waar we elkaar kunnen helpen, helpen we elkaar. Dit virus is geen grap, we hebben dat vaccin nodig.”

Adams krijgt vijftien euro voor elke keer dat hij moet komen opdagen, ter compensatie voor de reistijd. Of hij bang is voor het vaccin? Hij wrijft over de tatoeages op zijn arm. „Ik ben nooit bang. We leven maar één keer.”

Tweehonderd proefpersonen

Het Oxford-vaccin wordt niet alleen op Britten getest. Ook duizenden Zuid-Afrikanen en Brazilianen doen mee, om er zeker van te zijn dat het vaccin ook in andere omstandigheden werkt – niet alleen in welvarende landen. Tweehonderd van die proefpersonen komen uit Kaapstad. Vóór ze mee mogen doen, moeten ze getest worden op het coronavirus. Wie antilichamen in zijn lijf heeft van een oude infectie of het virus nu met zich meedraagt, mag niet meedoen.

„Meer dan 20 procent van onze vrijwilligers is besmet, zonder dat ze het weten. Dat zien we op alle plekken waar we testen”, zegt dokter Ali Ismael. Hij laat de vrijwilligers toestemmingsformulieren ondertekenen en geeft wat uitleg over mogelijke bijwerkingen. „Je kunt een beetje verhoging krijgen als we het vaccin eenmaal hebben toegediend”, waarschuwt de arts. Een grote wattenstaaf verdwijnt in de neus van Adams. Een traan biggelt over zijn wangen. Hij veegt hem weg voor iemand het ziet.

Vergeleken met Zuid-Afrika heeft Europa een relatief rustige Covid-zomer achter de rug. Zeshonderdduizend Zuid-Afrikanen zijn nu positief getest. Een half miljoen werden weer beter. Meer dan 13.000 mensen overleden. „Zuid-Afrika wilde zelf met de proef van het Oxford-vaccin meedoen”, zegt professor Kheertan Dheda, directeur van het Centrum voor Longinfectie en Immuniteit van de Universiteit van Kaapstad. Hij heeft de ramen van zijn kantoor opengezet, in de hoop dat de kille winterbries mogelijke virusdruppels naar buiten waait. De financiering van de proef komt van de Zuid-Afrikaanse Medical Research Council en de Bill en Melinda Gates Foundation. De professor had het vaccin liever zelf ontwikkeld, zegt hij. „Er wordt in dit land van alles getest. Maar helaas doen we zelf weinig aan het ontdekken van vaccins, zoals in Nederland of Groot-Brittannië wel gebeurt.”

Het Oxford-vaccin onderscheidt zich van het Russische vaccin, dat volgens Rusland nu al kan worden gebruikt, door een grondig en breed opgezet onderzoek naar de effectiviteit van het middel. Het Russisch vaccin heeft geen fase 3 doorlopen: een met placebo’s geverifieerde, klinische test op proefpersonen.

„In de vorige fasen hebben we de veiligheid van het vaccin en de effectiviteit op makaken getest [apen, red.]. Dat zag er allemaal goed uit”, zegt professor Dheda over het Oxford-vaccin. „We weten dat het veilig is. We weten ook dat de antilichamen die zijn geproduceerd in het laboratorium het virus konden bestrijden. Nu nog zien of het ook in de echte wereld werkt.”

Bij de makakenproef bleek uit resultaten dat bij de dieren nog resten van het virus te vinden waren in de neus. Dat kwam door de grote hoeveelheid virus die de apen was toegediend, luidde een relativering van de Oxford-onderzoekers.

Behoorlijk zenuwachtig

Een week later krijgen de eerste vrijwilligers in Kaapstad hun prik. Op de eerste verdieping van het Longinstituut zit Lizaan Davids nerveus aan haar vingers te trekken. „Ik was vanochtend behoorlijk zenuwachtig. Toen ik hier kwam, zeiden ze dat ik me nog steeds mag bedenken. Maar nu heb ik wel vertrouwen. Kom maar op. We hebben een tegengif nodig.” Davids bijt even op haar lip als een verpleger de naald in haar arm zet.

De komende maanden zal ze zich meerdere malen moeten melden om te controleren op eventuele bijwerkingen en om zich te laten testen op Covid-19. Noch zij, noch de onderzoekers weten of ze vandaag het echte vaccin kreeg, of de placebo. Maar voor Davids is die vraag niet de belangrijkste. „Het zou mooi zijn als dit de wereld helpt snel van deze ellende af te komen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 augustus 2020