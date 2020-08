Kathalijne Buitenweg vertrekt als Kamerlid na de verkiezingen

Kathalijne Buitenweg stelt zich na de verkiezingen in 2021 niet meer verkiesbaar voor een tweede termijn. Dat heeft het Kamerlid voor GroenLinks bekendgemaakt op Twitter. Ze schrijft toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Buitenweg stond bij de vorige verkiezingen op plek twee van de kieslijst van GroenLinks en was vicefractievoorzitter voor de partij in de Tweede Kamer. Tussen 1999 en 2009 was ze lid van de GroenLinksfractie in het Europees Parlement. Ook binnen de partij speelde ze een grote rol. Buitenweg was twee keer lijstduwer op de kieslijst van de partij en was voorzitter van de programmacommissie van GroenLinks.

Vorig jaar werd er kanker geconstateerd bij Buitenweg. Die periode zette haar aan het denken, schrijft ze op Twitter. „Ik merk dat ik ernaar uitkijk om nieuwe wegen te verkennen, om andere rollen te vervullen dan ik tot nu toe heb gedaan”. Hoewel het Kamerlid nog niet weet wat ze precies gaat doen, schrijft ze dat haar hart sneller gaat kloppen “voor mensenrechten, voor Europese samenwerking en de rechtsstaat.”