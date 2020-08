Joe Biden verandert het buitenlands beleid van de VS niet

De vorige week gekozen Democratische presidentskandidaat Joe Biden presenteerde een uitgebreide hervormingsagenda. Die was vooral voor binnenlands gebruik. Maar in zijn korte aanvaardingstoespraak sprak Biden ook over zijn plannen voor het buitenlandbeleid: „Ik zal een president zijn die achter onze bondgenoten en vrienden staat. Ik zal onze tegenstanders duidelijk maken dat de dagen van gezellig samenzijn met dictators voorbij zijn.”

Koen Petersen is Amerikanist. Hij schreef diverse boeken over Amerikaanse politiek. Alex Krijger is ook Amerikanist. Hij is oprichter van het politiek adviesbureau Krijger & Partners.

Biden noemde met name de premies die Rusland zou betalen aan Afghanen voor het doden van Amerikaanse soldaten. Ook veroordeelde hij de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Biden benadrukte het belang van mensenrechten en in zijn algemeenheid het „gemeenschappelijk doel van een veiligere, vreedzamere en welvarender wereld”.

De bijna 78-jarige Biden loopt al een halve eeuw rond in de Amerikaanse politiek. Als vooraanstaand senator (hij was acht jaar voorzitter van de machtige Buitenlandcommissie) en vicepresident onder Barack Obama zette hij mede zijn stempel op het buitenlandbeleid.

Atlanticus

Biden wordt gezien als gematigd, deskundig en zeker ook als atlanticus. Tijdens de Veiligheid Conferentie in München vorig jaar noemde Biden de NAVO „de meest belangrijke militaire alliantie in de geschiedenis van de wereld”.

Dat klinkt positief, maar ook Biden zal blijven hameren op de verantwoordelijkheid van de Europeanen om meer te betalen voor hun eigen veiligheid. De kritiek van president Trump dat slechts acht van de dertig NAVO bondgenoten aan de afgesproken uitgavennorm van 2 procent van het BNP voldoen (Nederland spendeert 1,35 procent), wordt in de VS door Republikeinen én Democraten gedeeld.

In juli 2019 zette Biden in een toespraak in New York City met als titel: ‘Waarom Amerika weer moet leiden’, zijn visie uiteen op buitenlands beleid: „Herstel van waardig leiderschap thuis en gerespecteerd leiderschap op het wereldtoneel.”

Tijdens zijn eerste ambtsjaar wil hij de democratische landen van de wereld samenbrengen om „een gemeenschappelijke agenda op te stellen om bedreigingen van gemeenschappelijke waarden aan te pakken”. Door samen te werken kunnen en moeten democratische staten, volgens Biden, het hoofd bieden aan onder meer „de hernieuwde dreiging van een nucleaire oorlog, massale migratie, de ontwrichtende impact van nieuwe technologieën en klimaatverandering”. Herstel en vernieuwen van Amerikaans leiderschap, internationale instituties en bondgenootschappen is ook de kernboodschap van het nieuwe ‘conceptverkiezingsprogramma’ van de Democratische Partij.

Geen vredesduif

Mocht Biden president worden, dan kunnen we verwachten dat Amerika – net als Trump – een stevig beleid zal blijven voeren jegens China, Rusland, Noord-Korea en het internationale terrorisme.

Hoewel hij zeker geen vredesduif is waar het gaat om Iran en diens ontwrichtende regionale rol in Syrië, Irak en Libanon, zal Biden de nucleaire deal waarschijnlijk een nieuwe kans willen geven. Maar het zal van de samenstelling van de nieuwe Senaat afhangen of hij hiervoor de benodigde steun krijgt. Net als Trump is Biden pro-Israël – hij heeft zichzelf regelmatig ‘zionist’ genoemd – en ziet hij India als strategisch bondgenoot.

In plaats van de verkiezingsuitslag af te wachten moet ook Nederland nu al handelen

Op het gebied van de internationale rechtsorde en klimaatbeleid vindt Europa in Biden een bondgenoot. Maar we moeten niet naïef zijn: met een recordwerkloosheid door de coronacrisis kan Biden dit niet te veel ten koste laten gaan van economische groei. Bovendien is Europa voor de VS niet langer hét oriëntatiepunt. Obama noemde zichzelf al Amerika’s ‘eerste Pacific president’, en ook Biden steunt de Amerikaanse gerichtheid op Azië. Zoals de meeste Amerikanen en Trump is hij zeer bezorgd over de opkomst van China en zal hij van Europa een stevige China-strategie eisen. Omdat Biden economische veiligheid als geïntegreerd onderdeel van Amerika’s nationale veiligheid ziet, zal ook hij er niet voor terugdeinzen Europese bedrijven hard aan te pakken wanneer Amerikaanse belangen worden geschaad.

Vredespaleis

Nog iets meer dan twee maanden en dan kennen we - hopelijk – de uitslag. Maar, in plaats van afwachten moet ook Nederland nu al handelen.

De commissies van de politieke partijen die de programma’s schrijven voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 kunnen nú al aangeven dat we meer geld moeten reserveren voor onze veiligheid en defensie. Ook moeten de partijen een visie formuleren op het toekomstige Nederlandse buitenlandse beleid, waarbij Nederland een waardevolle partner is voor de VS en daarmee Amerika’s steun ‘afdwingt’.

En voor wat betreft Bidens grote top van democratische landen: wat zou het een mooi gebaar zijn als we de Amerikanen het Vredespaleis in Den Haag aanbieden als locatie. Of het nu Biden of Trump wordt, de bijzondere relatie tussen Amerika en Nederland moet niet te afhankelijk zijn van wie er in het Witte Huis of Catshuis zetelen.