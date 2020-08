Ilja hoeft zichzelf steeds minder te ‘spelen’

Na het eerste fragment van zijn Zomergastenavond – over Silvio Berlusconi – zei Ilja Leonard Pfeijffer dat het goed was de kijker een kleine waarschuwing te geven. Hij was van plan ons mee te nemen „over een glibberig pad waar de waarheid weinig houvast biedt”.

Aan zo’n fictieminnend voornemen herken je de romanschrijver, net als aan gedachten over de verhouding tussen authenticiteit en nostalgie. Maar over het algemeen leken fictie en werkelijkheid zondagavond eenvoudig te scheiden in de zaken waar Pfeijffer (52) aandacht voor vroeg. Zo was er niets fictiefs aan de nefaste uitwerking van het massatoerisme, het adembenemende relaas van de arts die op Lampedusa gewonde vluchtelingen probeert te redden of de rampzalige gevolgen van corona in Pfeijffers woonplaats Genua.

Macaber voorrecht

„De stad waar ik verliefd op was, was doodziek.” De pandemie van zo dichtbij meemaken – op verzoek van Janine Abbring las Pfeijffer een van zijn dagelijkse corona-columns uit NRC voor – beschouwde hij als „een macaber voorrecht”.

Wat hij van de pandemie had geleerd: „Vrijheid is geen vrijheid als die gebaseerd is op egoïsme. Het kan alleen vrijheid zijn als je bij alles wat je doet eerst aan de ander denkt.” Pfeijffer strooide wel meer oneliners tussen zijn verhalen door, zoals „Bijna alle mensen die echt ergens in geloven zijn mooi.”

Een hoogtepunt was de minuut die Pfeijffer, classicus van opleiding, volkomen onverstaanbaar volpraatte in het door hemzelf ontworpen Mokaans. Hij bleek in zijn jeugd een land (Mokanië) verzonnen te hebben, plus een bijbehorende taal, waarin hij ook nog een nationaal epos had geschreven. Ook een fictief land heeft immers een Homerus nodig. Eerder had hij al zijn liefde voor zowel science fiction als Game of Thrones (Abbring: „Ik vind het zo grappig dat jij daar fan van bent.”) beleden. Ook toonde hij een mooi fragment met Lucebert („eigenlijk de enige echte Vijftiger”) en stipuleerde hij dat het geheim van een goede roman het decor is.

Ice Tea-schaamte

Eenmaal in deze sterke Zomergasten verstrakte Pfeijffer. Dat was toen Abbring hem aan de tand voelde over het seksisme in zijn werk. Ze had het idee dat de vrouwen erin uiteen vielen in twee categorieën: „die om te neuken en die om te negeren” Pfeijffer probeerde het gesprek naar literaire technieken in Grand Hotel Europa te leiden, maar Abbring was vasthoudend, zeker waar het ging om de autobiografische Brieven uit Genua. „Het is nooit mijn bedoeling geweest om een seksistisch wereldbeeld te propageren”, verdedigde Pfeijffer zich. „Dat betekent niet dat je het niet onbewust kunt hebben”, counterde Abbring – om snel daarna naar een ander onderwerp te schakelen.

„Ik was ooit een van de grootste drinkers van mijn generatie”, zei Pfeijffer over zijn alcoholisme. Hij stopte vijf jaar geleden en vertelde over de schaamte die hij aanvankelijk voelde als hij met een Ice Tea op het terras zat. „De bohémien was er niet meer, maar er was niets voor in de plaats gekomen. Ik wist niet hoe ik mijzelf moest spelen.”

Dat laatste is een interessante opmerking als je in gedachten neemt dat de schrijver Ilja Leonard Pfeijffer aanvankelijk een auteur was die vóór alles het spel in de literatuur propageerde en die zijn eigen ongrijpbaarheid als het hoogste goed leek te beschouwen. Juist dat lijkt sinds zijn emigratie naar Italië – en het engagement dat zijn werk de laatste jaren kenmerkt – minder essentieel.

Ondanks de beginwaarschuwing over het glibberige pad liet zijn televisieavond juist mooi zien hoe Ilja Leonard Pfeijffer zichzelf steeds minder hoeft te ‘spelen’, maar steeds meer houvast vindt in de werkelijkheid.

Ilja Leonard Pfeijffer schrijft boeken, columns, essays, poëzie en toneelstukken. Hij won met zijn roman La Superba de Libris Literatuurprijs. Zijn Grand Hotel Europa werd met 250.000 exemplaren de best verkochte roman in 2019. Hij promoveerde op het werk van de klassieke dichter Pindarus. In 2008 emigreerde hij naar Genua.

