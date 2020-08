GrandVision wint rechtszaak: boeken blijven dicht

Door onze redacteuren Joost Pijpker en Geertje Tuenter

Amsterdam. Brillengigant EssilorLuxottica krijgt geen inzage in de administratie van overnameprooi GrandVision, het bedrijf achter optiekketens zoals Pearle en Eye Wish. Het Frans-Italiaanse concern vreest dat GrandVision informatie achterhoudt over de wijze waarop de winkels worden getroffen door het coronavirus en liet daarom onlangs beslag leggen op de administratie van de Nederlandse brillenverkoper. De rechtbank in Rotterdam weigerde Essilor maandag inzage te geven in die gegevens.

De voorzieningenrechter stelt dat EssilorLuxottica „niet voldoende aannemelijk” heeft gemaakt dat GrandVision tijdens de coronacrisis de bedrijfsvoering tegen afspraken in sterk heeft gewijzigd. De eis om inzage in de boeken van GrandVision heeft volgens de rechter „het karakter van een fishing expedition”, omdat „specifieke onderbouwing” voor die inzage zou ontbreken.

De uitspraak van de rechtbank is een nieuwe ontwikkeling in een overnametraject dat nu al meer dan een jaar duurt. EssilorLuxottica, bekend van merken zoals Ray-Ban en Oakley, bracht vorig jaar juli een bod uit op het meerderheidsbelang van de grootste aandeelhouder van GrandVision, de Nederlandse investeerder HAL. De Frans-Italiaanse brillenmaker had toen 5,5 miljard euro over voor 76 procent in het bedrijf. Daarmee ging het om een van de grootste overnames op Nederlandse bodem in 2019.

Uitzonderlijke kans

Voor Essilor was dat een uitzonderlijke kans. Het bedrijf was al de grootste monturen- en glazenmaker van de wereld en heeft vele duizenden winkels, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. GrandVision bleek een ideale aanvulling op dat aanbod. Het Nederlandse concern heeft juist veel filialen in Europa en Azië, gebieden waar Essilor tot nu toe nog amper eigen winkels heeft.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie nemen de twijfels rondom de deal echter in rap tempo toe. Zo zag GrandVision zich dit voorjaar in verschillende Europese landen gedwongen winkels tijdelijk te sluiten, waardoor de omzet in het eerste halfjaar met een kwart daalde. Om die periode door te komen vroeg GrandVision bij leveranciers en verhuurders uitstel van betaling aan. Ook maakte het bedrijf gebruik van overheidssteun en werden investeringen en belastingaanslagen uitgesteld.

EssilorLuxottica is van mening dat GrandVision zijn koper daarbij om toestemming had moeten vragen. Rond de overname is afgesproken dat het Nederlandse optiekconcern de normale bedrijfsvoering door zou laten gaan, en Essilor meent dat die voorwaarden nu zijn geschonden. Het bedrijf vreest een flinke rekening achteraf vanwege de uitgestelde betalingen en wil weten hoe groot de schade precies is.

GrandVision en eigenaar HAL willen aan dat verzoek niet meewerken. Zij vrezen dat Essilor via een „powerplay” probeert „nieuwe onderhandelingen” af te dwingen, om zo een lagere overnameprijs te betalen. Daar komt bij dat het Frans-Italiaanse bedrijf totdat de overname is afgerond niet alleen koper is, maar ook „een belangrijke concurrent met een eigen winkelnetwerk”, meent GrandVision.

„Op het moment dat EssiLux openlijk speculeert over het afbreken van de transactie, wil je niet delen met een concurrent wie waar wil zitten [met de winkels]”, zo legde de advocaat van GrandVision twee weken geleden tijdens rechtszitting uit. Volgens hem is Essilor niet uit op informatie maar op „rondneuzen” in de boeken. „Dat is echt iets anders.”

Een deurwaarder

Om te voorkomen dat gegevens zouden verdwijnen deed Essilor iets wat eigenlijk zelden voorkomt, al helemaal in overnametrajecten: het concern stuurde begin deze maand een deurwaarder naar GrandVision en HAL om beslag te leggen op gegevens. IT-systemen en telefoons van werknemers werden daarbij gekopieerd. Ze inzien mocht Essilor overigens nog niet: de documenten werden in een kluis bewaard in afwachting van de uitspraak van deze maandag.

De vraag is nu of de overname van GrandVision nog zal doorgaan. In de hoorzitting van twee weken geleden herhaalde Essilor nog maar eens van plan te zijn de aankoop „zoals afgesproken” af te ronden. Alleen als zou blijken dat afspraken geschonden zijn, zou dat kunnen leiden tot heroverweging van de koop, aldus het bedrijf. Wel moet ook de Europese Commissie nog toestemming geven voor de overname.