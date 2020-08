Goedkope digitale taxatie huis mag straks niet meer

Gemakkelijk, goedkoop en – voor zover bekend – voldoende betrouwbaar. De opmars van woningtaxaties op basis van computermodellen laat zich eenvoudig verklaren. Maar wie er nog gebruik van wil maken voor een hypotheekaanvraag of om een lening over te sluiten, moet snel zijn. Want zoals het er nu uitziet volstaan deze ‘modeltaxaties’ binnenkort niet meer.

Dat zal het gevolg zijn van een richtlijn van De Europese Bankenautoriteit (EBA) die in juni volgend jaar van kracht wordt en waar Het Financieele Dagblad maandag over publiceerde. De EBA wil dat straks bij waardebepalingen een taxateur wordt betrokken die de woning inspecteert. Zo wil de toezichthouder voorkomen dat banken onnodig grote risico’s lopen op hypotheekportefeuilles.

De Nederlandsche Bank (DNB) moet de EBA uiterlijk donderdag laten weten of ze een uitzondering maakt op richtlijn. Daar lijkt het niet op. Een woordvoerder geeft nog geen uitsluitsel, maar benadrukt dat DNB „voorstander is van Europese harmonisatie”. Dat betekent dat Nederlandse hypotheekverstrekkers straks geen genoegen meer mogen nemen met geautomatiseerde waardebepalingen op basis van gegevens over onder meer de woning, locatie en prijsontwikkeling in de buurt.

Straks veel duurder

Huizenbezitters zijn daardoor duurder uit. Geen 30 tot 50 euro, maar 400 à 500 euro. „Huiseigenaren zijn straks veel geld kwijt aan taxatierapporten waar ze niets aan hebben”, zegt een woordvoerder van Vereniging eigen Huis. Volgens de VEH is er „grote tevredenheid” over modeltaxaties, die sinds 2016 worden gebruikt. Bovendien zijn wanbetalingen op hypotheken in Nederland, anders dan in andere Europese landen, nauwelijks een issue, stelt hij. „Het is mij niet duidelijk welk probleem hiermee wordt opgelost”, aldus de woordvoerder.

Ook banken en het kabinet zijn enthousiast over het goedkope alternatief. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt modeltaxaties „veel efficiënter en goedkoper, maar niet minder betrouwbaar”. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) stelde vorig jaar in antwoord op Kamervragen dat ze modeltaxaties beschouwt als „goed alternatief”. Als er maar sprake is van „verantwoord gebruik”.

Lees ook: Hoelang is de ‘betaalpauze’ voor hypotheek of lening nog een oplossing?

In Nederland zijn digitale waardebepalingen toegestaan als de hoogte van de hypotheek maximaal 90 procent is van de waarde van het huis. Ook moeten er voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld over vergelijkbare woningen in de directe omgeving. Minister Ollongren zei er daarom vanuit te gaan dat modeltaxaties slechts voor een deel van de woningvoorraad zinvol zijn.

Op één punt wint de computer het (vooralsnog) niet van de taxateur. Dat betreft de nauwkeurige inschatting van de onderhoudsstaat van een woning. Daar staat tegenover dat modeltaxaties „onafhankelijk van beïnvloeding” zijn, aldus Ollongren. Ze verwees daarmee naar een analyse van DNB op basis van 290.000. Daaruit bleek „systematische overwaardering” door taxateurs. Bij 95 procent was de getaxeerde woningwaarde gelijk aan of hoger dan de koopsom.

Moet DNB zich dan juist niet hard moeten maken voor ‘neutrale’ computermodellen? Volgens een woordvoerder zijn die straks nog van waarde, zij het in andere vorm. DNB heeft er „vertrouwen in dat er een oplossing kan komen die slim gebruik maakt van modellen en algoritmes om de kosten laag te houden, maar zonder daar blind op te vertrouwen.”