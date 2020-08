Met een achterstand in de peilingen die net zo groot is als rond deze tijd in 2016, maar oneindig veel optimistischer dan vier jaar geleden, is de Amerikaanse Republikeinse Partij begonnen aan haar conventie. En om nog één vergelijking met vier jaar geleden te maken: destijds accepteerde de outsider Donald Trump de nominatie van de Republikeinen in een ronduit vijandige omgeving. Deze week zal de hele conventie een hoera-etalage voor het Trumpisme zijn.

Verwacht op deze vierdaagse conventie in Charlotte, North Carolina, geen contrapunten. Zoals de uiterst linkse Alexandria Ocasio-Cortez vorige week nog één minuut tv-tijd kreeg bij de Democraten om te pleiten voor Bernie Sanders in plaats van Joe Biden als kandidaat, en zoals Sanders zelf mocht zeggen dat Biden en hij het niet over alles eens zijn – zoiets is in het hermetisch universum van Donald Trump onmogelijk. In Charlotte staan alle klokken op „Trump-tijd”, zoals zijn handelsadviseur Peter Navarro vorige week in zijn ogen de al te voorzichtige medici toebeet toen zij waagden te aarzelen over de snelle ontwikkeling van een coronatherapie: „Jullie moeten op Trump-tijd gaan zitten.”

Op het programma staan hier louter loyale aanhangers van de president in regering en Congres. Opmerkelijk veel familieleden zijn aangemeld als spreker, inclusief Kimberly Guilfoyle, de vriendin van zoon Donald jr. Dochter Ivanka Trump krijgt op de officiële site van de conventie het epitheton ‘honorable’ (eerwaardig) mee, dat normaliter voor rechters en volksvertegenwoordigers is gereserveerd.

Behalve een feestelijke vergadering is een conventie in verkiezingstijd (nog geen zeventig dagen voor 3 november) ook een opdracht. Zoals de Democraten hun conventie gebruikten om het lauwe enthousiasme voor kandidaat Biden op te warmen, zo zullen de Republikeinen proberen de kwetsbare plekken van Trump te verdoezelen, in de eerste plaats zijn tekortschieten bij de aanpak van de Covid-19-pandemie.

Trump zelf liet zondag al zien hoe hij dat wil doen. Hij presenteerde een „medische doorbraak” aan de vooravond van de conventie, een mogelijke behandeling van Covid-patiënten met bloedplasma. Voor Trump een bewijs dat zijn ongeduld ongeëvenaarde resultaten voor het Amerikaanse volk oplevert. De medische adviseurs en ambtenaren die de therapie als nog halfbakken kwalificeerden, werden door de president publiekelijk aangemerkt als leden van wat hij de deep state noemt. Elke kanttekening is daarmee verdacht, want volgens Trump altijd geleverd vanuit politieke motieven.

Vijftig punten

Trump lijkt maar niet te kunnen kiezen tussen het goedgemutste conservatieve optimisme van Ronald Reagan en het agressieve wantrouwen van Richard Nixon. Hij heeft van beide voorgangers woorden geleend. Reagans verkiezingsleus Let’s Make America Great Again bekortte Trump tot een imperatief. Van Nixon nam hij de notie over van een zwijgende meerderheid die naar law & order verlangt.

De Reagan-imitatie van Trump zegt dat de zon altijd schijnt in de Verenigde Staten, dat de economie op het punt staat weer evengoed en zelfs beter te worden als vóór de uitbraak van Covid-19, en dat de ziekte volgend jaar geheel bedwongen zal zijn. Dat laatste valt op te maken uit twee van de vijftig beloften voor een tweede termijn die Trump maandag bekendmaakte. „Ontwikkeling van een vaccin voor het eind van 2020” en: „Terug naar normaal in 2021”.

Enkele andere punten uit dat programma: tien miljoen nieuwe banen in tien maanden, verdere belastingverlaging, boycot van bedrijven die banen overhevelen naar China, meer politieagenten aannemen en de belofte dat hij „Washingtons geldspoor zal ontmaskeren”. Die laatste belofte leidde tot hoon: Trump zelf is al jaren verwikkeld in een juridisch gevecht om zijn financiële handel en wandel buiten het zicht van het Amerikaanse volk te houden.

De Nixon in Trump wordt losgelaten op de politici en kiezers die de president niet steunen. In een verrassingsoptreden op de eerste dag van de conventie zei Trump: „Ze proberen onze verkiezingen te stelen.” De afgelopen maanden hebben Trump en zijn campagneteam zijn politieke tegenstanders afgeschilderd als mensen die uit zijn op de verwoesting van het land, die steden in brand willen zetten, burgers hun rechten afpakken en verruilen voor hetzij socialisme, hetzij tiranniek staatstoezicht naar Chinees model.

Ook zouden de Democraten God willen afschaffen. Tijdens de Democratische conventie werd in verschillende bijeenkomsten en in filmpjes de pledge of allegiance uitgesproken, de belofte waarmee schoolkinderen doorgaans de dag beginnen. „Ik beloof trouw aan de Amerikaanse vlag en aan de Republiek waarvoor die staat: één natie, onder God, ondeelbaar, met vrijheid en recht voor allen.” In twee van de dertig bijeenkomsten, zo bleek uit de livestreams, werd het ‘onder God’ weggelaten. Dat was genoeg voor president Trump om de evangelische christenen, zijn trouwste aanhang, aan te sporen: „Denk eraan, dit is waar zij vandaan komen, het is gedaan, stem op 3 november!”

De Democraten laten zich van hun kant niet onbetuigd. „Stem alsof je leven en je land ervan afhangt, want dat is ook zo”, zei de populaire zangeres Billie Eilish, die tijdens de Democratische conventie optrad. Het was een echo van alle toespraken die op Trump waren gericht – en dat waren ze vrijwel allemaal. Hij is een moordenaar (meisje wier vader aan Covid-19 overleed), een autocraat (Bernie Sanders en vele anderen), hij geeft niets om het land of de Amerikanen, alleen om zichzelf (onder meer Barack Obama). Zo belooft 2020 voor de ene dan wel de andere helft van de Amerikanen het jaar van de Apocalyps te worden.

Op aanwijzing van president Donald Trump heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration het gebruik van plasma ter bestrijding van het coronavirus tijdelijk goedgekeurd. De ‘noodmaatregel’ werd zondag aangekondigd, een dag nadat Trump had getwitterd dat FDA-medewerkers de invoering van de behandeling om politieke redenen vertraagden. Volgens Stephen Hahn, hoofd van de FDA, hebben proeven aangetoond dat de sterfte onder Covid-patiënten met 35 procent afneemt dankzij de plasmatherapie. De behandeling komt erop neer dat een zieke plasma krijgt toegediend van een genezen patiënt, wiens bloed antistoffen bevat. Tijdens een persconferentie zei Trump zondag dat dit medicijn een „krachtige therapie” is waar de wereld op wachtte. De Infectious Diseases Society of America, de beroepsvereniging van specialisten voor infectieziekten, bracht echter direct een temperende verklaring uit.

