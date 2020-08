Onder de vlag van Het Parool verscheen zondag een artikel van Michiel Couzy op het internet. Eerste zin: ‘Amsterdammers voelen zich meer verwant met New York dan met Arnhem.’

Meteen irritatie.

Arnhemmers voelen zich tegenwoordig ook meer verwant met New York dan met Amsterdam, mensen uit Den Bosch en – misschien ook een leuk artikel – heel veel Parool-lezers voelen zich sinds enige tijd ook meer verwant met New York, Arnhem, Nijmegen of Haarlem dan met dit Amsterdam.

Het artikel – ‘een analyse’ – constateerde een ‘stijlbreuk’: ‘de stad’ – bij Het Parool hebben ze het altijd over ‘de stad’ als ze Amsterdam bedoelen – krimpt sinds corona. Je zou willen dat Het Parool dan begint te juichen, dat ze een vrolijke tekening over de hele voorpagina afdrukken – maar ze hielden zich op de vlakte en lieten demograaf Jan Latten, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam lekker meanderen.

Minder expats en minder internationale studenten betekenen minder welvaart en kosmopolitische allure. Latten waarschuwde alvast voor de ondergang van koffietentjes, delicatessenzaken en makelaars. „De stad wordt meer Düsseldorf en minder New York, meer eenheidsworst in de winkelstraten.”

Als ik bij ‘de krant’ van ‘de stad’ werkte zou ik de komende maanden flink op dit zogenaamde doemscenario inzetten. Sterker: dan word ik weer abonnee, want het kan mij en met mij een groot deel van de mensen die de stad noodgedwongen hebben moeten verlaten niet snel genoeg gaan met de grote kladderadatsch.

Dan kunnen de middeninkomens weer terug.

Heerlijke bijgedachte bij deze fantasie: dat de huizen van achterblijvers dan ook minder waard worden, want ik kan de hele riedel – op tijd gekocht, op tijd verkocht en weer op tijd gekocht – van mensen die het heel normaal vinden dat ze virtueel tonnen winst hebben niet meer aanhoren. Vooral niet als ze dat ook nog toeschrijven aan eigen slimmigheid.

Ik zal het na onze glorieuze terugkeer niet meteen tegen de nieuwe buren zeggen hoe we profiteerden van de ineenstorting van de huizenmarkt, maar ik zal het tussen neus en lippen wel even aanstippen. Bij ieder feest, bij iedere toevallige ontmoeting en bij de elke koffieautomaat.

Als er al iets positiefs aan corona zit, is het dat Amsterdam meer dan gemiddeld wordt getroffen, het zal de stad goed doen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 augustus 2020