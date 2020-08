Duitse regering: nog geen duidelijkheid over ziekte Navalny

Het is nog niet duidelijk of de Russische oppositieleider Aleksej Navalny inderdaad vergiftigd is, zoals zijn medestanders beweren. Dat hebben zowel de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas als twee woordvoerders van de regering in Berlijn maandag gezegd. Navalny ligt sinds zaterdag in een Berlijns ziekenhuis, nadat hij eind vorige week ernstig ziek was geworden op een binnenlandse vlucht in Rusland.

Maas vindt dat er nog „veel feiten ontbreken” over Navalny’s ziekte. „Medische en waarschijnlijk ook strafrechtelijke”, zei hij volgens persbureau Reuters in de Oekraïense hoofdstad Kiev. „We moeten op die feiten wachten”.

Politicus Dirk Wiese, die namens de regering over het contact met Rusland gaat, zei tegen omroep ZDF dat verhalen over vergiftiging „ondanks vergelijkbare gevallen die zich in het verleden hebben voorgedaan” nu nog speculatief zijn. De omstandigheden rond Navalny’s onwelwording zijn „nog niet opgehelderd” en Duitsland verwacht „volledige opheldering” van de Russische autoriteiten, aldus Wiese. Hij zegt dat Navalny in kritieke maar stabiele toestand verkeert. Navalny’s artsen zouden later op maandag met meer informatie komen.

Politiebewaking

Bij het ziekenhuis waar Navalny verblijft, is politiebewaking aanwezig. Wiese spreekt van preventieve veiligheidsmaatregelen die nodig zijn „voordat duidelijk is wat er is gebeurd”. Woordvoerder van de Duitse regering Steffen Seibert zei maandag volgens Reuters dat de beveiliging er staat omdat er „een zekere mogelijkheid bestaat” dat Navalny is vergiftigd.

Navalny, een fel criticus van president Vladimir Poetin die al talloze malen is opgepakt tijdens door hem georganiseerde antiregeringsprotesten, werd donderdag onwel tijdens een vlucht vanuit de stad Tomsk. Aanvankelijk verklaarde het Russische persbureau Interfax dat hij vergiftigde thee had gedronken. Het Siberische ziekenhuis waar Navalny werd verpleegd stelde echter dat er sprake was van een stofwisselingsziekte. Artsen weigerden aanvankelijk urenlang om toestemming te geven aan een Duitse ngo die Navalny naar Berlijn wilde brengen.