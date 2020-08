Duitse artsen: Navalny is vergiftigd

Tests in Duitsland wijzen uit dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd. In zijn lichaam zijn schadelijke stoffen gevonden, laat het Berlijnse ziekenhuis waar Navalny wordt verzorgd maandag weten. Navalny ligt in een kunstmatig coma op de intensive care, aldus het ziekenhuis. „Zijn gezondheid is slecht, maar er is op dit moment geen acuut gevaar voor zijn leven.”

Welk gif er exact in Navalny’s lichaam is aangetroffen, weten de artsen nog niet. Wel is duidelijk dat het om cholinesteraseremmers gaat, stoffen die op het zenuwstelsel werken en bijvoorbeeld gebruikt worden bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer. De stoffen kunnen echter ook als vergif worden ingezet. Bij een overdosis kunnen hartproblemen, flauwvallen en benauwdheid optreden. Ook novitsjok, waarmee begin 2018 de Russische dissident Sergej Skripal en zijn dochter werden vergiftigd, is een cholinesteraseremmer. De aanwezigheid van de cholinesteraseremmers bij Navalny is aangetoond „in meerdere tests in onafhankelijke laboratoria”, aldus het ziekenhuis.

De vooruitzichten voor Navalny zijn volgens het ziekenhuis nog onduidelijk. Mogelijk heeft de vergiftiging „gevolgen op de lange termijn, vooral voor het zenuwstelsel”. De 44-jarige Rus, een vooraanstaand criticus van president Vladimir Poetin, wordt behandeld met atropine, een antistof tegen cholinesteraseremmers. De artsen zijn bezig met nieuw onderzoek om te bepalen met welke stof Navalny is vergiftigd. Eerder op maandag werd al bekend dat de Duitse politie het ziekenhuis bewaakt, omdat de regering rekening hield met de mogelijkheid dat er geprobeerd was Navalny te vermoorden.

Noodlanding

Navalny werd donderdag onwel terwijl hij in een vliegtuig onderweg was van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Het vliegtuig maakte een noodlanding en Navalny werd naar een ziekenhuis in de stad Omsk gebracht. Aanvankelijk meldde het Russische persbureau Interfax dat hij vergiftigd was. Volgens Navalny’s medestanders zat er iets in de thee die hij had gedronken vlak voor hij aan boord van het vliegtuig was gegaan.

Een dag later zeiden artsen in Omsk dat er geen sprake was van vergiftiging, maar van een stofwisselingsafwijking. Navalny zou met een plotseling gebrek aan suikers in zijn bloed hebben gekampt. Een Duitse ngo die met een ambulancevliegtuig naar Omsk was gekomen om de politicus naar Duitsland over te brengen, kreeg urenlang geen toestemming Navalny mee te nemen. Zijn toestand zou te slecht zijn. Vrijdagavond mocht de ngo Navalny alsnog meenemen.

Als luis in de pels van de Russische regering is Navalny al jaren bezig de corruptie aan te tonen in de kringen rond Poetin. Hij is behoorlijk populair: zijn YouTube-kanaal heeft bijvoorbeeld twee miljoen abonnees. Navalny wordt geregeld opgepakt tijdens protesten, mocht niet meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2018 en werd ook al meerdere keren fysiek aangevallen.